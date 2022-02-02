«Будут воспитывать не одно поколение наших детей». В Совете Республики провели встречу с молодыми педагогами

Новости Беларуси. Примерить на себя роль сенатора и поделиться своим видением будущего Беларуси 2 февраля могли молодые педагоги. Их пригласили в Совет Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такие встречи здесь уже стали традиционными. Учителям рассказали о нюансах работы Верхней палаты парламента, а после вместе с сенатором Татьяной Рунец обсудили наиболее волнующие темы внутренней и международной повестки. Ситуация в мире, военная безопасность государства, экономика. Разумеется, говорили о воспитании подрастающего поколения.

В этом вопросе на учителей ложится огромная ответственность. Педагогов волнует, как противостоять новым угрозам, которые связаны с технологиями обмана детей и подростков. В связи с этим широкое обсуждение во время встречи вызвали механизмы защиты Беларуси и белорусов, которые отражены в проекте обновленной Конституции.

Галина Гузовская, заместитель директора средней школы № 21 Минска:

Фейковая информация, которая распространяется в сети Интернет, для сегодняшних подростков – пагубное явление. И воспитывать молодое поколение на исторической правде – это наша обязанность, долг и перед родиной, и перед теми великими людьми, героями, которые сражались за нашу независимость.

Владислав Анисович, учитель средней школы № 223 Минска:

Интересуют очень те изменения, которые у нас вносятся в Конституцию. В частности, изменения, касающиеся молодежной политики, потому что как у представителя молодежи меня прежде всего интересует, что я могу сделать для нашей страны, процветания всего нашего народа, нашей большой дружной семьи.

Татьяна Рунец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Сегодня с молодыми педагогами здесь, конечно, эта встреча тоже очень важна, потому что это люди, которые будут воспитывать не одно поколение наших детей. Мы должны им рассказать о том, что надо проводить патриотическое воспитание с молодежью, с подрастающим поколением, причем начинать надо, возможно, даже с начальных классов. Рассказывать людям о профессиях, которые есть.