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Больше стало парикмахеров и репетиторов. В Беларуси растёт количество самозанятых граждан

30 сентября 2021 06:56
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Новости Беларуси. Уменьшение регистрационных процедур в налоговом законодательстве способствовало увеличению количества самозанятых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Больше стало парикмахеров и репетиторов. В Беларуси растёт количество самозанятых граждан-1

Больше стало парикмахеров и репетиторов. И все благодаря уменьшению процедур. Не нужна регистрация в качестве ИП, достаточно встать на учет и платить единый налог.  

Больше стало парикмахеров и репетиторов. В Беларуси растёт количество самозанятых граждан-4

Выше сорока тысяч ремесленников воспользовались льготами для ведения своей деятельности. Это фиксированная ставка налога, возможность работать без кассового оборудования, подачи деклараций о полученном доходе.  

Больше стало парикмахеров и репетиторов. В Беларуси растёт количество самозанятых граждан-7

Андрей Ковалевский, начальник главного управления налогообложения физлиц Министерства по налогам и сборам Беларуси:  
Налоговое законодательство, также, как и гражданское, предприняло большие шаги, чтобы деятельность граждан стала легальной и простой. Вот эти виды деятельности – ремесленная, деятельность в сфере экотруизма – не требуют регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, то есть нет никаких бюрократических препонов для начала этой деятельности. Поэтому в принципе сегодня очень много граждан воспользовались этим правом. В республике более 40 тысяч ремесленников – граждан, которые занимаются самостоятельной деятельностью без регистрации в качестве предпринимателя. Это и тысячи репетиторов, парикмахеров, лиц, которые оказывают отдельные виды ремонтных работ.  

Больше стало парикмахеров и репетиторов. В Беларуси растёт количество самозанятых граждан-10

Растет и количество услуг, оказываемых в электронном виде. Для подачи заявления о начале деятельности достаточно сделать всего пару кликов на сайте через личный кабинет.  

# Государственная политика в сфере предпринимательства # общество # Андрей Ковалевский # Фотофакт

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