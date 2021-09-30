Больше стало парикмахеров и репетиторов. В Беларуси растёт количество самозанятых граждан

Новости Беларуси. Уменьшение регистрационных процедур в налоговом законодательстве способствовало увеличению количества самозанятых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Уменьшение регистрационных процедур в налоговом законодательстве способствовало увеличению количества самозанятых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Больше стало парикмахеров и репетиторов. И все благодаря уменьшению процедур. Не нужна регистрация в качестве ИП, достаточно встать на учет и платить единый налог.
Выше сорока тысяч ремесленников воспользовались льготами для ведения своей деятельности. Это фиксированная ставка налога, возможность работать без кассового оборудования, подачи деклараций о полученном доходе.
Андрей Ковалевский, начальник главного управления налогообложения физлиц Министерства по налогам и сборам Беларуси:
Налоговое законодательство, также, как и гражданское, предприняло большие шаги, чтобы деятельность граждан стала легальной и простой. Вот эти виды деятельности – ремесленная, деятельность в сфере экотруизма – не требуют регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, то есть нет никаких бюрократических препонов для начала этой деятельности. Поэтому в принципе сегодня очень много граждан воспользовались этим правом. В республике более 40 тысяч ремесленников – граждан, которые занимаются самостоятельной деятельностью без регистрации в качестве предпринимателя. Это и тысячи репетиторов, парикмахеров, лиц, которые оказывают отдельные виды ремонтных работ.
Растет и количество услуг, оказываемых в электронном виде. Для подачи заявления о начале деятельности достаточно сделать всего пару кликов на сайте через личный кабинет.