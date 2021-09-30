Больше стало парикмахеров и репетиторов. В Беларуси растёт количество самозанятых граждан

Андрей Ковалевский, начальник главного управления налогообложения физлиц Министерства по налогам и сборам Беларуси:

Налоговое законодательство, также, как и гражданское, предприняло большие шаги, чтобы деятельность граждан стала легальной и простой. Вот эти виды деятельности – ремесленная, деятельность в сфере экотруизма – не требуют регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, то есть нет никаких бюрократических препонов для начала этой деятельности. Поэтому в принципе сегодня очень много граждан воспользовались этим правом. В республике более 40 тысяч ремесленников – граждан, которые занимаются самостоятельной деятельностью без регистрации в качестве предпринимателя. Это и тысячи репетиторов, парикмахеров, лиц, которые оказывают отдельные виды ремонтных работ.