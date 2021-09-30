О фактах нарушения ПДД и распитии алкоголя можно написать в чат-бот милиции Минска. Сколько уже написали?

Новости Беларуси. На службе день и ночь. В чат-бот столичной милиции за почти два месяца поступило более тысячи сообщений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. На службе день и ночь. В чат-бот столичной милиции за почти два месяца поступило более тысячи сообщений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В основном пользователи сообщают о фактах нарушения правил дорожного движения, распитии алкоголя в общественных местах или передают информацию о лицах, нарушивших действующее законодательство. По всем фактам сотрудники милиции проводят проверку и принимают соответствующие решения.