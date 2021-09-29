Убийство офицера КГБ. Подробности преступления и реакция общественности

Новости Беларуси. Цветы, лампады и горечь несправедливости от кровавой расправы над офицером, выполнявшим свой долг. Убийство сотрудника Комитета госбезопасности отозвалось скорбью тысяч белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Детали трагедии пока не обнародованы – ведется расследование уголовного дела. Однако общественный градус негодования белорусов говорит сам за себя. О том, что известно, материал Ксении Худолей.

Смертельно ранен сотрудник КГБ – эта новость моментально облетела интернет-пространство и инфоленты. Трагедия настигла молодого офицера при исполнении.

Вечером на сайте ведомства появилось страшное сообщение – «в ходе специальных мероприятий по отработке адресов, по которым могли находиться лица, причастные к террористической деятельности, в одной из квартир жилого дома по сотрудникам правоохранительных органов особо опасным преступником из ружья был открыт огонь на поражение». «Ответным огнем он был ликвидирован». Сергей Кабакович озвучил подробности убийства сотрудника КГБ. Читайте здесь.

Человек с охотничьим ружьем в руках – 31-летний Андрей Зельцер, программист из Минска. По некоторым данным, еще и гражданин США и адепт экстремистских Telegram-каналов. Кадры, на которых Зельцер со знанием дела наставляет дуло на входную дверь, по всей видимости, снимает установленная им же камера. Рядом с вооруженным огнестрелом параллельно ведет видеосъемку подозрительно спокойная супруга. Возникает ощущение, что в этой квартире готовятся снимать многокамерный боевик. А Зельцер, по сути, просто ждет, когда сможет спустить курок, игнорируя требования сотрудников открыть дверь квартиры.

На видео с камер оперативной съемки силовиков видно, как один из офицеров, попадая в квартиру, получает ранение. Атака Зельцера стала для сотрудника КГБ Дмитрия смертельной. Стрелок был ликвидирован ответным огнем.

Офицер спецслужбы с позывным «Нирвана» 1990 года рождения скончался в больнице. 29 сентября Генпрокуратура подтвердила – сотрудники Комитета, применив оружие, действовали в соответствии с законодательством. Не нужно быть экспертом, чтобы заметить вооруженное сопротивление правоохранителям. И здесь стоит подчеркнуть – безоружная супруга стрелка, благодаря профессионализму офицеров, осталась невредима. Женщина задержана по подозрению в соучастии убийству сотрудника КГБ. ​«Ни один преступник не уйдет от ответственности». Генпрокурор об убийстве сотрудника КГБ. Читайте здесь.

По официальной информации, Андрей Зельцер обоснованно подозревался в совершении особо опасных преступлений, связанных с терроризмом. Сотрудники КГБ имели постановление на обыск, утвержденное заместителем генпрокурора. Гайдукевич: «С террористами-экстремистами разговоров быть не должно никаких абсолютно». Читайте здесь. Ксения Худолей, СТВ:

Пока это все, что известно о случившемся кошмаре. Но даже эти факты вызывают негодование у общественности. Эксперты, политики, журналисты уверены: выстрел в «Нирвану» – шаг за красную черту. ​«Вы породили бурю». Владимир Соловьев об убийстве сотрудника КГБ в Минске. Читайте здесь.

Остаться равнодушным к гибели молодого офицера невозможно. ​Депутат о трагедии в Минске: «Должны понести ответственность и лица, которые активно эту ситуацию раскачивают». Читайте здесь. Со службы его дома ждали супруга и маленькая дочь. Вместе с родными и близкими Дмитрия скорбит вся страна. Юлия Артюх об убийстве офицера КГБ: мы, жены силовиков, не готовы встречать своих мужей в гробах. Читайте здесь.

Готовился ли Зельцер к обыску, зачем встречал правоохранителей с охотничьим ружьем в руках, если был чист перед законом, и почему его квартира была уставлена видеокамерами? ​«Безнаказанным то, что случилось вчера, не останется». Наталья Эйсмонт о реакции Президента на убийство офицера КГБ в Минске. Читайте здесь.