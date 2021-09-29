Что меняется в семье с появлением ребёнка? История коллег по работе, которые вместе более 20 лет

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Новости Беларуси. С 9 октября в Беларуси стартует акция «Чистый лес», приуроченная к Году народного единства, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. К ней активно готовятся все районы Минской области. Волонтеры помогут лесхозам в ликвидации несанкционированных свалок, уборке бытовых отходов, благоустройстве придорожных полос. Принять участие в акции может любой желающий, для этого нужно обратиться в ближайший лесхоз. В Логойском районе отмечают: в последние годы к природе стали относиться ответственнее. Подробнее в материале Анастасии Кончиц.

Анастасия Кончиц, корреспондент:

Зеленые угодья Логойского лесхоза – это больше 100 тысяч гектаров, и каждый из них под надежным присмотром. В семье Липских к лесу особое отношение. Трепетное и теплое. Возможно, поэтому любовь к природе и передается из поколения в поколение.