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Что меняется в семье с появлением ребёнка? История коллег по работе, которые вместе более 20 лет

29 сентября 2021 23:05
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Новости Беларуси. С 9 октября в Беларуси стартует акция «Чистый лес», приуроченная к Году народного единства, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. К ней активно готовятся все районы Минской области. Волонтеры помогут лесхозам в ликвидации несанкционированных свалок, уборке бытовых отходов, благоустройстве придорожных полос. Принять участие в акции может любой желающий, для этого нужно обратиться в ближайший лесхоз. В Логойском районе отмечают: в последние годы к природе стали относиться ответственнее.

Подробнее в материале Анастасии Кончиц.

Что меняется в семье с появлением ребёнка? История коллег по работе, которые вместе более 20 лет-1

Анастасия Кончиц, корреспондент:
Зеленые угодья Логойского лесхоза – это больше 100 тысяч гектаров, и каждый из них под надежным присмотром. В семье Липских к лесу особое отношение. Трепетное и теплое. Возможно, поэтому любовь к природе и передается из поколения в поколение.

Что меняется в семье с появлением ребёнка? История коллег по работе, которые вместе более 20 лет-4

Суммарный стаж династии Липских – более 100 лет. В лесной профессии и опытные специалисты, и молодежь. Иван Липский самый старший из братьев, за лес болеет всей душей. И успел привить любовь детям: в профессию пришли его сын и дочь. За годы работы опыта у главы семьи накопилось много. Деревья, которые он когда-то сам высаживал, уже успели пойти под рубку. А вообще отмечает: наконец-то люди стали ответственнее относиться к природе.

Подробности в видеоматериале.

# Брак и семья # общество # Анастасия Кончиц # Иван Липский # Надежда Липская # Елена Липская # Александр Липский # Фотофакт

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