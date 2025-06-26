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Михаил Боярский попал в больницу – что случилось

26 июня 2025 12:00
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Михаил Боярский попал в больницу – что случилось-0

В больнице проходит плановое медицинское обследование народный артист РСФСР Михаил Боярский. Об этом сообщили РИА Новости в Театре имени Ленсовета.

«Михаил Сергеевич сейчас в больнице на плановом обследовании», – сказала собеседница российского агентства.

Ранее, 18 апреля, стало известно, что он временно не может принимать участие в спектаклях из-за полученной травмы, полученной при падении на сцене. Предположения о переломе не подтвердились, и 23 апреля артист выписался из больницы.

С начала мая спектакли с его участием были временно приостановлены, но 3 июня театр объявил о его возвращении на сцену.

Фото: pixabay

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