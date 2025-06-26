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«Биение сердца». В Африке зарождается новый океан

26 июня 2025 11:19
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«Биение сердца». В Африке зарождается новый океан-0

Ученые из Университета Саутгемптона зафиксировали ритмичные пульсации в мантии под регионом Афар в Восточной Африке. Об этом говорится в исследовании Nature Geoscience.

Эти периодические извержения магмы способствуют дивергенции тектонических плит и образованию нового океана.

Результаты исследования показали, что под Афарским регионом находится асимметричный плюм с меняющимся химическим составом, а частота колебаний зависит от геологических условий.  Это явление связывают с вулканизмом и землетрясениями.

В итоге были обнаружены «отчетливые химические полосы, которые повторяются по всей рифтовой системе». «[Полосы] наводят на мысль, что плюм пульсирует, как сердце», – добавляется в заметке.

В Афаре пересекаются три разлома, и именно здесь зарождается океанское дно.  Ученые считают, что подобные явления помогут предсказывать будущие извержения и объяснять, как начинается раскол континентов.

Фото: pixabay

# Природные явления # Природные катаклизмы

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