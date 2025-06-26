А вы знали, что Сморгонь – это родина баранок? Узнали необычные факты об этом лакомстве

Татьяна Ражева, начальник отдела культуры Сморгонского районного исполнительного комитета:

Сморгонские баранки – это определенный бренд. Родиной и столицей баранок первым назвал Сморгонь известный исследователь кулинарного наследия Похлебкин. Он писал в своей книге, что именно Сморгонь – это столица и родина баранок на наших землях. До 30-х годов прошлого века у нас в Сморгони работало порядка 60 артелей, которые занимались, это был семейный бизнес, выпечкой баранок и продавали их на больших ярмарках.

Рецепт у нас есть, который был записан от потомков именно тех настоящих бараночниц, которые работали в этих артелях. Он очень простой, но, знаете, наверное, у каждой хозяйки баранки получаются разные. Здесь важна печь, здесь важны дрова, здесь важен мед.

Вообще, сморгонская баранка появилась, как утверждают историки, как своеобразная хлебная консерва для медведей. Потому что Сморгонь – это медвежья академия. Интересное учебное радзивиловское заведение, где обучали медведей танцевать, выступать на ярмарках. И говорят, что баранки первые появились в виде полосочек из теста, которые посыпали солью, в поездках кормили ими медведей. Но сморгонские мастерицы были очень искусными, и поэтому баранки полюбили и люди.