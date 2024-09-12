Гигин: именно мир является главным достижением 30-летия президентства

Самый большой состав лекторов с огромным опытом и мощным багажом знаний в лице историков, журналистов и политологов. Традиционно в канун самого молодого государственного праздника страны жителей объединяет патриотический марафон «Беларусь адзіная», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня в зале Белорусско-Российского университета не только привычная студенческая аудитория, но и руководители различных структур, работники образования, культуры. Сотни человек собрались на честный и искренний разговор. Политическое строительство, историческая политика, предстоящая электоральная кампания. Поводом для обсуждения именно таких тем послужило недавнее совещание у Президента. Как молодежь, так и людей постарше интересует тема преемственности поколений и, безусловно, мирное развитие Беларуси. Как укрепить национальную безопасность? Ответы на многие вопросы рождались в аудитории.

Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мы вынесли в заголовок – мирное развитие Беларуси, вопросы войны и мира, как сохранить мир и стабильность. Потому что именно мир является главным достижением 30-летия президентства. Ведь в 2024 году мы не просто 80-летие освобождения Беларуси отмечали. Уникальный случай в нашей истории, когда 80 лет на территории Беларуси не ведутся боевые действия. Из них 30 лет выпадают на президентство Александра Лукашенко. Это уникальное достижение в нашей истории.

Анастасия Рагулева, студентка Белорусско-Российского университета:

У нас есть главные государственные праздники, которые важны для нашей страны. Потому что у каждой нации должны быть: история, традиции, которыми мы должны дорожить. И все же, эти праздники показывают, что мы едины.