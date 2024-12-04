Больше, чем хобби. Как мастера народных промыслов продолжают самобытные традиции?

Мастерская. Здесь в воздухе витает атмосфера творчества. Ткачество, керамика, вышивка – каждая работа отражает нашу самобытную культуру. Всего здесь трудится восемь мастеров, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. И для каждого это больше, чем хобби. Перед ними стоит задача – возрождать и беречь традиционные ремесла.

Создают здесь и кукол в народном стиле, которые, как считается, являются оберегами. Защищают семью, дарят счастье и здоровье. Многие из них – безликие. Так, согласно белорусскому поверью, не привлечешь злых духов.

Екатерина Казакевич, мастер народных промыслов:

Одинаковых нет, все разные! Есть и современные, есть и с народным колоритом – с чем угодно. Есть школьницы, есть доктор, есть военный. Изо льна, все натуральное: как тело, так и вещи. Деткам делали куколок – это сами все крутили с тряпочек, со всего. Как говорится, если без глаза – не будет сглаза у ребенка, вот так и пошло.

Наталья Жибрик еще студенткой увлеклась вышивкой. Нравилось с помощью нитки и иголки создать народные узоры. Правда, это хобби пришлось отложить на потом. Семья, дети. Но со временем вернулась в эту самобытное и красивое направление. Создает симфонии белорусского орнамента на натуральном льне.