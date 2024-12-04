Как сделать оберег от злых духов из соломки? Мастер народных промыслов поделилась секретами

Соломоплетение включено в список Всемирного нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Ремесло с глубокими корнями не имеет аналогов в мире. Издревле белорусы изготавливали из стеблей не только предметы быта, но и даже скульптуры. И сегодня белорусская соломка является неизменным элементом культурного кода каждого гражданина нашей страны, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ.

Людмила Авлосевич, мастер народных промыслов:

Сегодня мы будем делать украшение, которое вешалось в старые добрые времена в районе икон в избах. Считалось как оберег в доме от злых духов. Считалось, что такие «паучки» всевозможные запутывались, и перед одним из праздников его сжигали. Он делается очень просто, из соломы, которую можно найти. Это такой материал, который не покупается, а заготавливается собственными руками.

Влада Родовская, корреспондент:

Давайте познакомимся с этим «пауком» немножко подробнее. Как он собирается и с чего нужно начинать?

Людмила Авлосевич:

Все элементы похожи. Каждый этот ромбик собирается из 12 отдельных соломинок. Сейчас мы с вами постараемся подготовить хотя бы на один ромбик и понять, как он складывается. Я это делаю так: сначала каждую соломинку немножко обрезаю. Вообще, первоначально, это мой такой секрет, не знаю, может, я кому-нибудь и подскажу – я их продуваю. А зачем? Вот тоже интересно. Воздух проходит через соломинку (немножко влажный) и она чуть-чуть увлажняется. И получается, что когда ты режешь, она не так скрипит.