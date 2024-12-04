Как сделать оберег от злых духов из соломки? Мастер народных промыслов поделилась секретами
Соломоплетение включено в список Всемирного нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Ремесло с глубокими корнями не имеет аналогов в мире. Издревле белорусы изготавливали из стеблей не только предметы быта, но и даже скульптуры. И сегодня белорусская соломка является неизменным элементом культурного кода каждого гражданина нашей страны, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ.
Сотворить целое произведение из соломки под силу каждому, считают мастера дома ремесел. Проверим и мы.
Людмила Авлосевич, мастер народных промыслов:
Сегодня мы будем делать украшение, которое вешалось в старые добрые времена в районе икон в избах. Считалось как оберег в доме от злых духов. Считалось, что такие «паучки» всевозможные запутывались, и перед одним из праздников его сжигали. Он делается очень просто, из соломы, которую можно найти. Это такой материал, который не покупается, а заготавливается собственными руками.
Влада Родовская, корреспондент:
Давайте познакомимся с этим «пауком» немножко подробнее. Как он собирается и с чего нужно начинать?
Людмила Авлосевич:
Все элементы похожи. Каждый этот ромбик собирается из 12 отдельных соломинок. Сейчас мы с вами постараемся подготовить хотя бы на один ромбик и понять, как он складывается. Я это делаю так: сначала каждую соломинку немножко обрезаю. Вообще, первоначально, это мой такой секрет, не знаю, может, я кому-нибудь и подскажу – я их продуваю. А зачем? Вот тоже интересно. Воздух проходит через соломинку (немножко влажный) и она чуть-чуть увлажняется. И получается, что когда ты режешь, она не так скрипит.
Людмила Авлосевич:
У меня есть деталь уже заготовленная, сложила один краешек ровно. Можно каждую под линейку резать, но мы делаем сейчас произвольно, нам линейка не очень нужна. На один ромбик нам нужно 12 штук, выбираем примерно одинаковой толщины, тогда он будет более элегантный, что ли. Может, кому-то это и пригодится! Ну, это мое наблюдение. По соломоплетению я самоучка, меня никто этому не учил, это чисто мои наблюдения.
Влада Родовская:
Как вы к этому пришли? Почему решили этим заниматься?
Людмила Авлосевич:
Это, наверное, все мое детство. Сколько я себя помню, я все время что-то делаю!
Рукодельницы, их труд и ремесло – все это часть нашей богатой, такой уникальной и самобытной культуры. И сохранять это наследие – задача номер один. Только в Минской области работает более 500 коллективов различного вида творчества. Трудятся более 3 тысяч народных мастеров-умельцев. Ремесла сохраняют. Более того – передают знания и умения молодому поколению.
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