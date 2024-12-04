Благодаря им все праздники становятся ярче. Побывали в станьковском Доме мастеров

В Дзержинском районе функционирует 16 сельских клубных учреждений, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ. И один из самых ярких – станьковский Дом мастеров.
В Дзержинском районе функционирует 16 сельских клубных учреждений, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ. И один из самых ярких – станьковский Дом мастеров.
Алла Балясова, руководитель народного коллектива мастеров народного творчества «Калаўрот» Дзержинского районного Центра культуры и народного творчества:
Именно тут располагался Дзержинский районный центр культуры и народного творчества, но 1 июля произошла реорганизация, центр перенесен в Дзержинский дом культуры. Теперь именно там находится центр. В этом здании располагается несколько учреждений: филиал центра творчества наш, это Дом культуры станьковский, методический отдел, отдел ремесленной деятельности. Мы сегодня говорим, что раньше мы назывались станьковский Дом мастеров, сегодня мы отдел ремесленной деятельности. И музыкальная школа станьковская, филиал Дзержинской школы искусств. Если говорить о Доме культуры станьковском, то это, конечно, песни в основном, танцы, театрализация детская. Если говорить об отделе ремесленной деятельности, то это несколько направлений. Это глина, керамисты. Следующее направление – соломоплетение. Есть даже эпоксидная смола.
В Станьково работает народный коллектив «Калаўрот», который объединил более 40 человек, влюбленных в искусство. Они возрождают традиционные ремесла, живут творчеством, создают шедевры с национальным колоритом и делают жизнь на селе ярче.
Алла Балясова:
Благодаря этому коллективу все праздники района, не побоюсь сказать, что и областные праздники становятся более интересными, более яркими. В 2014 году появился этот коллектив. Мы можем говорить, что в этом году у нас юбилей. Нам 10 лет! За это время мы, конечно, выросли. Не только профессионально и количественно, мы выросли духовно! Потому что мы как одна семья. Иногда бывает тяжело выйти в снежную, дождливую погоду и отработать праздник на улице, но мы выходим. Мы улыбаемся, мы радуемся, мы удивляем людей!
На выставке, представленной в Доме мастеров, глаза разбегаются от красоты. Куклы в национальных костюмах, керамические статуэтки, соломенные экспозиции и картины. А еще целая галерея деревянных часов. Автор этих шедевров – именитый мастер Андрей Мартынюк, который уже более 30 лет создает из натурального массива сложные механизмы и умеет задавать ход времени.
Подробности в видео.