Благодаря им все праздники становятся ярче. Побывали в станьковском Доме мастеров

Алла Балясова, руководитель народного коллектива мастеров народного творчества «Калаўрот» Дзержинского районного Центра культуры и народного творчества:

Именно тут располагался Дзержинский районный центр культуры и народного творчества, но 1 июля произошла реорганизация, центр перенесен в Дзержинский дом культуры. Теперь именно там находится центр. В этом здании располагается несколько учреждений: филиал центра творчества наш, это Дом культуры станьковский, методический отдел, отдел ремесленной деятельности. Мы сегодня говорим, что раньше мы назывались станьковский Дом мастеров, сегодня мы отдел ремесленной деятельности. И музыкальная школа станьковская, филиал Дзержинской школы искусств. Если говорить о Доме культуры станьковском, то это, конечно, песни в основном, танцы, театрализация детская. Если говорить об отделе ремесленной деятельности, то это несколько направлений. Это глина, керамисты. Следующее направление – соломоплетение. Есть даже эпоксидная смола.

В Станьково работает народный коллектив «Калаўрот», который объединил более 40 человек, влюбленных в искусство. Они возрождают традиционные ремесла, живут творчеством, создают шедевры с национальным колоритом и делают жизнь на селе ярче.