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«Другой мир абсолютно». В Минске чествовали лучших учителей китайского языка

28 октября 2019 19:23
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Новости Беларуси. Разные страны – общие ценности. Лучших учителей китайского языка отметили в Минске высокими наградами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Другой мир абсолютно». В Минске чествовали лучших учителей китайского языка-1

Всего 14 педагогов из регионов сменили место у доски на сцену. Поддержать своих наставников пришли сотни учеников и студентов.

Наш корреспондент Оксана Семашко присоединилась к поздравлениям.

«Другой мир абсолютно». В Минске чествовали лучших учителей китайского языка-4

Екатерина Макоско сегодня – лучший учитель. В столичной гимназии работает уже семь лет. Педагог отмечает: именно интерактив помогает ученикам познавать такую далёкую от нас экзотику.

«Другой мир абсолютно». В Минске чествовали лучших учителей китайского языка-7

Екатерина Макоско, учитель гимназии №23 Минска:
Успех, наверное, это мои ученики, которые уже на протяжении трёх лет поступают в Китай, которые учатся в университете, показывают свои большие достижения и результаты в изучении китайского языка на олимпиадах.

«Другой мир абсолютно». В Минске чествовали лучших учителей китайского языка-10

Ни один её выпускник уже поступил в ведущие вузы Поднебесной. Они – будущие педагоги, юристы, журналисты и переводчики.

«Другой мир абсолютно». В Минске чествовали лучших учителей китайского языка-13

Матвей Смольянинов, ученик гимназии №23 Минска:
Это действительно интересный язык и сама страна. Вообще, другой мир абсолютно. И потом решил, что китайский частичкой в моём сердце останется.

«Другой мир абсолютно». В Минске чествовали лучших учителей китайского языка-16

Елизавета Лобан, ученица гимназии №23 Минска:
Китайский язык достаточно сложный, и без толкового наставника ты не пойдёшь дальше. И я считаю, учитель заложил азы в нас и продолжает развивать наш язык.

«Другой мир абсолютно». В Минске чествовали лучших учителей китайского языка-19

Здесь помогают увлечь ребят китайским языком в кабинете Конфуция. Каждый год наши умники и умницы также ездят для обмена опытом к своим сверстникам в Поднебесную

«Другой мир абсолютно». В Минске чествовали лучших учителей китайского языка-22

Оксана Семашко, корреспондент:
Всего в китайском языке больше 50 тысяч иероглифов. Чтобы выучить элементарные (это порядка 10 тысяч), понадобится не год и не два, а как минимум пять лет.

«Другой мир абсолютно». В Минске чествовали лучших учителей китайского языка-25

Это не только изучение языка, но и истории, культуры и традиций другого народа. И педагоги готовы помочь раскрыть лингвистические таланты своих учеников.

«Другой мир абсолютно». В Минске чествовали лучших учителей китайского языка-28

Чжан Аньци, преподаватель китайского языка БГУФК:
Белорусские люди, наши студенты очень добрые и умные. И всегда очень всё хорошо понимают. Хотя я плохо говорю по-русски, но они всегда стараются понимать.

«Другой мир абсолютно». В Минске чествовали лучших учителей китайского языка-31

Анна Мартирасьян, учитель китайского языка средней школы №16 Орши:
Мы учим рисованию. Прописываем с детьми иероглифы, занимаемся с ними каллиграфией (это такое искусство) с чернилами и специальной бумагой. Единственное, что нужно, это, конечно, развитая иллюстративная память.

«Другой мир абсолютно». В Минске чествовали лучших учителей китайского языка-34

Знание китайского языка сегодня может наравне конкурировать с тем же английским. Ведь в нашу страну приходит немало инвестиций из Поднебесной. Помимо капитала создаются и новые рабочие места. Обе стороны готовы говорить на одном языке. Белорусы учат китайский, а у наших друзей и партнёров совсем недавно в моду вошёл белорусский.

«Другой мир абсолютно». В Минске чествовали лучших учителей китайского языка-37

Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:
Наш БНТУ издал русско-китайско-английский словарь технических терминов. Это вообще уникальное издание. Конечно, при поддержке институтов Конфуция, китайской стороны. Такой словарь издан, потому что у нас очень серьёзно идёт сотрудничество в области подготовки инженерных кадров.

«Другой мир абсолютно». В Минске чествовали лучших учителей китайского языка-40

Цуй Цимин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси:
Сотрудничество углубляется. Мы видим большой потенциал. В этом году хорошо. В следующем – ещё будет лучше сотрудничество.

За последние три года их число китайских студентов увеличилось в четыре раза. Сейчас в Беларуси их около четырёх тысяч.

# Беларусь-Китай # общество # Екатерина Макоско # Матвей Смольянинов # Елизавета Лобан # Оксана Семашко # Чжан Аньци # Анна Мартирасьян # Игорь Карпенко # Цуй Цимин # Фотофакт

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