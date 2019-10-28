«Другой мир абсолютно». В Минске чествовали лучших учителей китайского языка

Новости Беларуси. Разные страны – общие ценности. Лучших учителей китайского языка отметили в Минске высокими наградами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего 14 педагогов из регионов сменили место у доски на сцену. Поддержать своих наставников пришли сотни учеников и студентов. Наш корреспондент Оксана Семашко присоединилась к поздравлениям.

Екатерина Макоско сегодня – лучший учитель. В столичной гимназии работает уже семь лет. Педагог отмечает: именно интерактив помогает ученикам познавать такую далёкую от нас экзотику.

Екатерина Макоско, учитель гимназии №23 Минска:

Успех, наверное, это мои ученики, которые уже на протяжении трёх лет поступают в Китай, которые учатся в университете, показывают свои большие достижения и результаты в изучении китайского языка на олимпиадах.

Ни один её выпускник уже поступил в ведущие вузы Поднебесной. Они – будущие педагоги, юристы, журналисты и переводчики.

Матвей Смольянинов, ученик гимназии №23 Минска:

Это действительно интересный язык и сама страна. Вообще, другой мир абсолютно. И потом решил, что китайский частичкой в моём сердце останется.

Елизавета Лобан, ученица гимназии №23 Минска:

Китайский язык достаточно сложный, и без толкового наставника ты не пойдёшь дальше. И я считаю, учитель заложил азы в нас и продолжает развивать наш язык.

Здесь помогают увлечь ребят китайским языком в кабинете Конфуция. Каждый год наши умники и умницы также ездят для обмена опытом к своим сверстникам в Поднебесную

Оксана Семашко, корреспондент:

Всего в китайском языке больше 50 тысяч иероглифов. Чтобы выучить элементарные (это порядка 10 тысяч), понадобится не год и не два, а как минимум пять лет.

Это не только изучение языка, но и истории, культуры и традиций другого народа. И педагоги готовы помочь раскрыть лингвистические таланты своих учеников.

Чжан Аньци, преподаватель китайского языка БГУФК:

Белорусские люди, наши студенты очень добрые и умные. И всегда очень всё хорошо понимают. Хотя я плохо говорю по-русски, но они всегда стараются понимать.

Анна Мартирасьян, учитель китайского языка средней школы №16 Орши:

Мы учим рисованию. Прописываем с детьми иероглифы, занимаемся с ними каллиграфией (это такое искусство) с чернилами и специальной бумагой. Единственное, что нужно, это, конечно, развитая иллюстративная память.

Знание китайского языка сегодня может наравне конкурировать с тем же английским. Ведь в нашу страну приходит немало инвестиций из Поднебесной. Помимо капитала создаются и новые рабочие места. Обе стороны готовы говорить на одном языке. Белорусы учат китайский, а у наших друзей и партнёров совсем недавно в моду вошёл белорусский.

Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:

Наш БНТУ издал русско-китайско-английский словарь технических терминов. Это вообще уникальное издание. Конечно, при поддержке институтов Конфуция, китайской стороны. Такой словарь издан, потому что у нас очень серьёзно идёт сотрудничество в области подготовки инженерных кадров.