«Обеспечить равные условия для всех кандидатов». Павел Лёгкий о роли местных СМИ в период избирательной кампании

Новости Беларуси. Роль местных СМИ в период избирательной кампании, информирование читателей и работа с кандидатами. Эти и другие темы 28 октября звучали на форуме региональных журналистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Павел Лёгкий, первый заместитель министра информации Беларуси: Призываем средства массовой информации быть максимально объективными, максимально четкими в вопросах соблюдения законодательства и обеспечить, самое главное, на выходе равные условия для всех кандидатов в депутаты Палаты представителей, которые будут выступать с площадок этих средств массовой информации.

Елена Манкевич, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:

Для нас эта кампания очень важна прежде всего тем, что мы работаем с депутатами, вы знаете, что не один год и по Трудовому кодексу, и по остальным документам. И от того, насколько будут грамотны, профессиональны люди, избранные в депутаты, будет зависеть и наша работа. Нам самим будет удобно и хорошо работать в этом отношении с профессионалами. И мы надеемся, что именно такие люди придут.

Кроме того, конечно, мы заинтересованы, чтобы явка была высокая. Мы сейчас говорим о том, что каждый должен сделать свой выбор. Для этого иногда хватает всего 15 минут.

Затронули и проблемные моменты деятельности региональных СМИ. В частности, обращалось внимание на нехватку аналитических материалов на газетных полосах. Добавим, форум организован Федерацией профсоюзов при поддержке Министерства информации.