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«Больше 200 деток у нас родились именно в День Независимости». Разговор с директором РНПЦ «Мать и дитя»

03 июля 2023 14:28
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Республиканский научно-практический центр «Мать и дитя» – поистине колыбель жизни, где каждый день люди в белых халатах помогают появиться новой жизни на свет, а в случае чего и спасти ее. К праздничному эфиру программы «Новое утро» на РТР-Беларусь присоединился директор центра Сергей Васильев.

Юрий Царев, ведущий:
Сегодня 3 июля, День Независимости нашей страны. Возможно, за годы работы центра есть какая-то статистика именно по 3 июля или вообще по праздничным дням, как у нас появляются малыши в этот день на свет?

«Больше 200 деток у нас родились именно в День Независимости»

«Больше 200 деток у нас родились именно в День Независимости». Разговор с директором РНПЦ «Мать и дитя»-1

Сергей Васильев, директор Республиканского научно-практического центра «Мать и дитя»:
Принципиально за все годы празднования с 1997 года я не скажу, это уже 27-я годовщина. Но в среднем в сутки у нас проходит около 10 родов, поэтому мы вокруг этой цифры и ориентируемся. В предыдущие годы было и пять, и шесть, и 10 деток. Сколько будет – все хорошо. За все годы существования больше 200 деток у нас родились именно в День Независимости. Для каждой семьи, безусловно, рождение деток – это сам по себе большой праздник, а родить в День Независимости – двойной, может быть, даже тройной праздник, потому что День Независимости – это главный день нашей государственности.

Ольга Бурлакова, ведущая:
Несмотря на то, что в вашем центре дарят жизни, но за жизни тут еще и борются. Приходится бороться, рождаются разные детки. Какие технологии позволяют улучшить показатели? Какого самого маленького пациента вы спасли?

Самый маленький спасенный пациент весил всего 470 граммов! Как сложилась его судьба?

«Больше 200 деток у нас родились именно в День Независимости». Разговор с директором РНПЦ «Мать и дитя»-4

Сергей Васильев:
Самым маленьким был малыш, который родился массой всего лишь 470 граммов. Он выжил, с ним все благополучно складывается, мы отслеживаем его судьбу. Безусловно, наш центр, являясь ведущим учреждением страны с точки зрения акушерства и гинекологии, педиатрии и неонатологии, занимается самыми проблемными: самыми проблемными родами и самыми проблемными детками. Поэтому у нас действительно реализованы все технологии высочайшего класса, которые используются в мире. Это позволяет выхаживать наших деток.

Например, такая сложная когорта, как дети с чрезвычайно низкой массой тела – от 500 граммов до килограмма. У нас выживаемость составляет 84 % и более. Это один из лучших мировых показателей, поэтому наша страна является лидером в этом отношении.

Юрий Царев:
Вы уже упомянули низкий индекс массы тела. Возможно, есть еще операции, которые являются уникальными не только для нас, но и для всего мира?

Какие уникальные операции проводят белорусские медики?

Сергей Васильев:
Не так давно мы внедрили, даже открыли отделение фетальной хирургии, которое позволяет оперировать деток, находясь еще внутриутробно. Такие оперативные вмешательства делают не так много стран, делаем в том числе и мы. Они позволяют нашим деткам не только выжить, но и снизить процент инвалидности и других тяжелых последствий чрезвычайно низкой массы тела.

Кто может попасть на роды в РНПЦ «Мать и дитя»?

«Больше 200 деток у нас родились именно в День Независимости». Разговор с директором РНПЦ «Мать и дитя»-7

Ольга Бурлакова:
У вас только сложные пациенты или любая мамочка, беременная, которая переживает, может к вам попасть?

Сергей Васильев:
Априори мы работаем со сложными пациентами, причем это могут быть как мамы, так и детки, если даже со здоровьем мамы все благополучно. Но есть люди, которые уже имели опыт родов в нашем центре, полны самых теплых воспоминаний и чувств, приходят и просятся, действительно связывают наш центр как родной. Безусловно, мы им не отказываем. Все для мам и для их детей.

Чем директор РНПЦ больше всего гордится в своей работе?

Сергей Васильев:
Медицина – это специальность, которая дарит людям самое дорогое – это жизнь и здоровье. Наша специальность стоит у истоков жизни. Это вдвойне накладывает ответственность, а с другой стороны, дает и чувство гордости за свою специальность. Мы даем людям самое дорогое, что у них есть. Дети – это счастье. И самое главное – это те возможности, высоты, которых мы достигли. В мире мы занимаем одну из лидирующих позиций, поэтому это гордость за свою специальность, профессию.

Ольга Бурлакова:
Хотим открыть небольшой секрет, что вы сами многодетный отец, у вас трое дочек и сыночек. Как вы считаете, наличие собственных детей в семье помогает в особом восприятии и трепетном отношении к пациенткам?

«Больше 200 деток у нас родились именно в День Независимости». Разговор с директором РНПЦ «Мать и дитя»-10

Сергей Васильев:
Я, наверное, не открою секрет. Дети – это, с одной стороны, хорошо, с другой – это множество забот, хлопот и всего остального. Большая семья, большое количество детей учит главному принципу – терпению. В нашей специальности как нигде нужна выдержка. В принципе, в работе с общением с людьми выдержка не помешает. Терпение, выдержка – самые главные аспекты большой дружной семьи.

Юрий Царев:
Как говорится, чем больше семья, тем она крепче.

Сергей Васильев:
Да. Наше государство состоит из кирпичиков. Кирпичики – это люди, мы с вами. Наши тылы, где мы живем, – это наша семья. Друзья – понятно, все хорошо. Но семья – это самое главное, что есть.

Уважаемые белорусы! Я поздравляю вас с нашим главным праздником государственности, Днем Независимости! Хочу пожелать всем и каждому счастья, здоровья, самое главное – радости, благополучия, возможности жить в нашей независимой стране. С праздником всех! Счастья, здоровья, добра, благополучия!

# Дети # общество # Юрий Царёв # Сергей Васильев # Ольга Бурлакова # Фотофакт

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