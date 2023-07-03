«Больше 200 деток у нас родились именно в День Независимости». Разговор с директором РНПЦ «Мать и дитя»

Республиканский научно-практический центр «Мать и дитя» – поистине колыбель жизни, где каждый день люди в белых халатах помогают появиться новой жизни на свет, а в случае чего и спасти ее. К праздничному эфиру программы «Новое утро» на РТР-Беларусь присоединился директор центра Сергей Васильев. Юрий Царев, ведущий:

Сегодня 3 июля, День Независимости нашей страны. Возможно, за годы работы центра есть какая-то статистика именно по 3 июля или вообще по праздничным дням, как у нас появляются малыши в этот день на свет? «Больше 200 деток у нас родились именно в День Независимости»

Сергей Васильев, директор Республиканского научно-практического центра «Мать и дитя»:

Принципиально за все годы празднования с 1997 года я не скажу, это уже 27-я годовщина. Но в среднем в сутки у нас проходит около 10 родов, поэтому мы вокруг этой цифры и ориентируемся. В предыдущие годы было и пять, и шесть, и 10 деток. Сколько будет – все хорошо. За все годы существования больше 200 деток у нас родились именно в День Независимости. Для каждой семьи, безусловно, рождение деток – это сам по себе большой праздник, а родить в День Независимости – двойной, может быть, даже тройной праздник, потому что День Независимости – это главный день нашей государственности. Ольга Бурлакова, ведущая:

Несмотря на то, что в вашем центре дарят жизни, но за жизни тут еще и борются. Приходится бороться, рождаются разные детки. Какие технологии позволяют улучшить показатели? Какого самого маленького пациента вы спасли? Самый маленький спасенный пациент весил всего 470 граммов! Как сложилась его судьба?

Сергей Васильев:

Самым маленьким был малыш, который родился массой всего лишь 470 граммов. Он выжил, с ним все благополучно складывается, мы отслеживаем его судьбу. Безусловно, наш центр, являясь ведущим учреждением страны с точки зрения акушерства и гинекологии, педиатрии и неонатологии, занимается самыми проблемными: самыми проблемными родами и самыми проблемными детками. Поэтому у нас действительно реализованы все технологии высочайшего класса, которые используются в мире. Это позволяет выхаживать наших деток. Например, такая сложная когорта, как дети с чрезвычайно низкой массой тела – от 500 граммов до килограмма. У нас выживаемость составляет 84 % и более. Это один из лучших мировых показателей, поэтому наша страна является лидером в этом отношении. Юрий Царев:

Вы уже упомянули низкий индекс массы тела. Возможно, есть еще операции, которые являются уникальными не только для нас, но и для всего мира? Какие уникальные операции проводят белорусские медики? Сергей Васильев:

Не так давно мы внедрили, даже открыли отделение фетальной хирургии, которое позволяет оперировать деток, находясь еще внутриутробно. Такие оперативные вмешательства делают не так много стран, делаем в том числе и мы. Они позволяют нашим деткам не только выжить, но и снизить процент инвалидности и других тяжелых последствий чрезвычайно низкой массы тела. Кто может попасть на роды в РНПЦ «Мать и дитя»?

Ольга Бурлакова:

У вас только сложные пациенты или любая мамочка, беременная, которая переживает, может к вам попасть? Сергей Васильев:

Априори мы работаем со сложными пациентами, причем это могут быть как мамы, так и детки, если даже со здоровьем мамы все благополучно. Но есть люди, которые уже имели опыт родов в нашем центре, полны самых теплых воспоминаний и чувств, приходят и просятся, действительно связывают наш центр как родной. Безусловно, мы им не отказываем. Все для мам и для их детей. Чем директор РНПЦ больше всего гордится в своей работе? Сергей Васильев:

Медицина – это специальность, которая дарит людям самое дорогое – это жизнь и здоровье. Наша специальность стоит у истоков жизни. Это вдвойне накладывает ответственность, а с другой стороны, дает и чувство гордости за свою специальность. Мы даем людям самое дорогое, что у них есть. Дети – это счастье. И самое главное – это те возможности, высоты, которых мы достигли. В мире мы занимаем одну из лидирующих позиций, поэтому это гордость за свою специальность, профессию. Ольга Бурлакова:

Хотим открыть небольшой секрет, что вы сами многодетный отец, у вас трое дочек и сыночек. Как вы считаете, наличие собственных детей в семье помогает в особом восприятии и трепетном отношении к пациенткам?