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«Занимаетесь чем-то только из-за денег». Почему нелюбимая работа приводит к эмоциональному выгоранию?

08 июня 2023 16:22
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Как найти себя? Каждый понимает этот вопрос по-своему. Для кого-то это статус и уровень достатка, для кого-то – творчество и карьерный рост. Но в итоге все сводится к одному – невозможно быть счастливым человеком, занимаясь нелюбимым делом. О том, почему нам сложно понять, чего мы хотим, и как найти свое призвание, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

«Занимаетесь чем-то только из-за денег». Почему нелюбимая работа приводит к эмоциональному выгоранию?-1

Денис Северов, магистр психологии:
Очень часто люди идут в IT-профессию из-за достаточно высокой заработной платы. Но один важный момент: если вы занимаетесь чем-то только из-за денег, кроме того что вы бизнесмен, где цель – зарабатывать деньги, если вы находитесь в профессии из-за денег, то вас безусловно ждет эмоциональное выгорание, потому что удовольствие от работы получать вы не будете. Скорее всего, со временем вы станете раздражительным, беспокойным и будете чувствовать себя не на своем месте.

# Психология # общество # Денис Северов # Фотофакт

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