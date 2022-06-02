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В одном из музеев Смолевичского района открылся новый кружок. Дети могут побыть в роли экскурсовода

02 июня 2022 10:49
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Новости Беларуси. В Смолевичском районе в Прилепском краеведческом музее открылся кружок «Юный экскурсовод». Он проводится на базе учебно-педагогического комплекса детский сад – средняя школа, об этом сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.  

В одном из музеев Смолевичского района открылся новый кружок. Дети могут побыть в роли экскурсовода-1

Здесь учащиеся обучаются мастерству проведения экскурсий. А для зрелищности наряжаются в военные и национальные костюмы. Всего в музее свыше 1 000 уникальных экспонатов. Ребята показывают предметы быта наших предков, рассказывают об истории родного края и проводят инсценировку древних обрядов. А еще делятся историей трудовых династий своих семей.  

В одном из музеев Смолевичского района открылся новый кружок. Дети могут побыть в роли экскурсовода-4

Павел Варсоцкий, ученик ГУО «Прилепский учебно-педагогический комплекс детский сад – средняя школа»:  
Моя бабушка работала на ферме и лечила быков. На стенде представлены две картинки. На одной – моя бабушка встречает моего дедушку и папу после очень трудной работы. А на другом – вырезка из газеты, где мой дедушка и папа намолотили много зерна.  

В одном из музеев Смолевичского района открылся новый кружок. Дети могут побыть в роли экскурсовода-7

Екатерина Барис, ученица ГУО «Прилепский учебно-педагогический комплекс детский сад – средняя школа»:  
Я вас пазнаемлю з бабуліным маслазаводам. Першае, бабуля налівала малако ў збан і аставляла звычайна на тры дні. Праз тры дні з верхняй часткі збана збіралася смятана.  

В одном из музеев Смолевичского района открылся новый кружок. Дети могут побыть в роли экскурсовода-10

Дмитрий Трощенко, директор ГУО «Прилепский учебно-педагогический комплекс детский сад – средняя школа»:  
Раньше у нас были и международные делегации, и из области приезжали к нам, из других областей. В основном – это учащиеся нашего учреждения образования района. Местные жители, которые приходят, каждый интересуется. Многие из местных, когда приходят, говорят: «Ой, я на стенде».  

В одном из музеев Смолевичского района открылся новый кружок. Дети могут побыть в роли экскурсовода-13

Отдельное внимание уделяется теме Великой Отечественной войны. Школьники рассказывают про подвиги уроженцев Смолевичского района, партизанское движение и историю сожженных деревень.  

# Музеи # общество # Павел Варсоцкий # Екатерина Барис # Дмитрий Трощенко # Фотофакт

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