Отёки, покраснения и гной. Чем опасен конъюнктивит и как его вылечить?

Более 30 % всех глазных патологий занимает конъюнктивит. Отеки, покраснения и гнойные выделения нередкие спутники такого недуга. Самым частым симптомом конъюнктивита считается невозможность разомкнуть веки после сна из-за их склеивания от выделений.
Более 30 % всех глазных патологий занимает конъюнктивит. Отеки, покраснения и гнойные выделения нередкие спутники такого недуга. Самым частым симптомом конъюнктивита считается невозможность разомкнуть веки после сна из-за их склеивания от выделений.
Татьяна Макаревич, врач-офтальмолог медицинского центра «Кравира»:
Конъюнктивит – это воспаление поверхностной оболочки глазного яблока. Оно бывает разной природы, бывают бактериальные, вирусные, аллергического происхождения, грибковые, паразитарные. Особенно опасны аденовирусные конъюктивиты. Они имеют затяжное течение, если не начать вовремя лечение, то может появиться осложнение.
Чаще всего встречается инфекционный конъюнктивит, при котором бактерии могут размножаться контактно-бытовым путем. Как правило, заболевание начинается с одного глаза и может перейти на второй. Передается оно воздушно-капельным путем и даже через грязные руки.
Татьяна Макаревич:
Часто конъюнктивит может развиваться после каких-то повреждений, при проникновении инородных тел в глаз. Это могут быть как производственные инородные тела, так и в быту. Важно обращать внимание на средства индивидуальной защиты при выполнении каких-то работ в быту и на производстве.
При таком неприятном заболевании крайне важно соблюдать правила личной гигиены. Не мойте лицо и не трите руками глаза, протирать их можно только специальным раствором при помощи стерильных марлевых тампонов, используя отдельный для каждого глаза.
Татьяна Макаревич:
Диагностируется данное заболевание офтальмологом при обычном осмотре. Часто используется микроскоп для диагностики. Если затяжные случаи течения заболевания, то часто доктора используют бактериальный посев. Отправляют в клиническую лабораторию, чтобы диагностировать возбудителя.
На время лечения откажитесь от ношения контактных линз. Также рекомендовано избегать тесного контакта с другими людьми. Посещения бассейна, саун и занятия в тренажерном зале тоже придется перенести.
Татьяна Макаревич:
Бактериальные конъюнктивиты лечатся быстрее, вирусные – имеют более затяжное течение. Особенно если это аденовирусная этиология. При лечении бактериальных конъюнктивитов антибактериальные капли, мази. При вирусных – противовирусные препараты. При аллергических – антигистаминные. Если у человека частые аллергические конъюнктивиты и аллергия, это может свидетельствовать о проблемах ЖКТ.
При отсутствии лечение возможна хронизация процесса. А лечить хронические формы конъюнктивита намного сложнее и дольше. Не занимайтесь самолечением и вовремя обращайтесь к офтальмологу.
Татьяна Макаревич:
Воспалительный процесс в глазах может быть очень заразен. Поэтому важно соблюдать определенные правила, когда человек болеет. Первое – тщательно мыть руки. Нужно стараться не тереть здоровый глаз, если процесс односторонний. Важно использовать средства индивидуальной защиты. Надевать контактные линзы можно только после полного выздоровления. Следует заменить растворы и контейнер на новые.
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