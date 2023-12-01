Отёки, покраснения и гной. Чем опасен конъюнктивит и как его вылечить?

Более 30 % всех глазных патологий занимает конъюнктивит. Отеки, покраснения и гнойные выделения нередкие спутники такого недуга. Самым частым симптомом конъюнктивита считается невозможность разомкнуть веки после сна из-за их склеивания от выделений.

Татьяна Макаревич, врач-офтальмолог медицинского центра «Кравира»:

Конъюнктивит – это воспаление поверхностной оболочки глазного яблока. Оно бывает разной природы, бывают бактериальные, вирусные, аллергического происхождения, грибковые, паразитарные. Особенно опасны аденовирусные конъюктивиты. Они имеют затяжное течение, если не начать вовремя лечение, то может появиться осложнение.

Чаще всего встречается инфекционный конъюнктивит, при котором бактерии могут размножаться контактно-бытовым путем. Как правило, заболевание начинается с одного глаза и может перейти на второй. Передается оно воздушно-капельным путем и даже через грязные руки.

Татьяна Макаревич:

Часто конъюнктивит может развиваться после каких-то повреждений, при проникновении инородных тел в глаз. Это могут быть как производственные инородные тела, так и в быту. Важно обращать внимание на средства индивидуальной защиты при выполнении каких-то работ в быту и на производстве.