Первая в Беларуси девушка получила звание «мастер ракетомодельного спорта»

Новости Беларуси. Анна Липай из Гродно. Ей 17 лет. И она стала первой в Беларуси представительницей прекрасного пола, которая получила звание «мастер ракетомодельного спорта», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этом деле гродненка опередила немало мужчин, и потому ей особенно импонирует, что именно девушки от нашей страны вскоре отправятся на орбиту. К слову, она и сама была бы не против. Репортаж Галины Буро.

При запуске ракета раскрывается, из нее вылетает лента, и она спускается. Благодаря ленте она держится на воздухе, попадает в потоки. Чем дольше модель ракеты в воздухе, тем лучше результат на соревновании. Материал корпуса – бумага со специальной пропиткой, на взлет идет с помощью двигателя. И Анна Липай доказывает: в таком техническом спорте девушка может быть лучшей. На создание моделей ракеты у нее уходит от двух недель до года.

Галина Буро, корреспондент:

Такие модели ракет на соревнованиях оценивают по тому, насколько реально они имитируют полет настоящей ракеты. Здесь все серьезно: идет дым, есть три ступени отделения и так далее. Конкретно вот эта модель является первой в Беларуси и третьей в мире, изготовленной с помощью 3D-принтера. 6 лет из своих 17 Анна увлечена ракетомодельным спортом. Ее способности поистине космические – не раз на соревнованиях в разных странах побеждала участников намного старше себя.

Анна Липай, мастер ракетомодельного спорта:

Нет разницы, ты мальчик или девочка, ты соревнуешься на одном уровне. Также по возрастам. Среди взрослых, которые занимались не один год, некоторые даже не один десяток, и они знали многие нюансы, а я тогда, маленькая девочка, пришла и смогла их победить. Это было очень приятно! Анне уже предложили обучение в российском Институте ракетно-космической техники. Думает. Знаменитое гагаринское «Поехали!» – ее формула успеха. Всегда в авангарде: сначала стала первой девушкой в составе национальной сборной Беларуси, а теперь и первой в стране представительницей прекрасного пола получила звание «мастер ракетомодельного спорта». Эмоции неподдельные не только у Анны, но и у отца Александра Липая, который десятки лет отдал ракетомодельному спорту, мастер международного класса. Шутит, хотел, чтобы сын продолжил его дело, но гены проявились все же в дочери.

Александр Липай, руководитель лаборатории ракетно-космического моделирования Гродненского областного центра технического творчества:

Будзем спадзявацца, што мы будзем прысутнічаць на запуску нашай беларускай касманаўткі. І будзем далей працаваць. Не першы, але, можа, соты з нашага гуртка будзе ці дзясяты. – То есть дочку бы отпустили в космос?

– Да, ёй спадабалася. У мінулым годзе мы былі на «Байкануры». Яна прысутнічала на запуску сапраўднай ракеты і адпраўляла экіпаж у космас. Вельмі спадабалася.