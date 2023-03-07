Роман Головченко: белорусов обеспечат своими овощами в зимний сезон в течение нескольких лет

Новости Беларуси. Ассортимент, качество и доступная цена. В Беларуси сбалансируют производство собственной овощной продукции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За год в стране производят больше, чем потребляют. А вот в осеннем и зимнем сезоне в продаже остро ощущается нехватка, к примеру, свежего белорусского огурца, томата, зелени и пряных трав, что отражается и на стоимости. Выход видят в расширении тепличной среды и использовании новых технологий. Премьер-министр Роман Головченко 7 марта побывал на предприятии, где реализуют сразу несколько перспективных проектов. О том, за кем будущее, – наш корреспондент Оксана Семашко. Овощеводы тепличного хозяйства Ольга и Людмила уже больше пяти лет работают в паре. С участка убирают по тонне урожая.

Ольга Рабцова, овощевод предприятия:

Наш рабочий день начинается с утра. Мы приходим, начинаем делать выборку. Мы срываем. Огурчик должен весить 220-280 грамм, такой средненький.

– А как взвешиваете, на ощупь?

– Да, это на ощупь. Мы чувствуем уже сами по себе. Наши огурчики хорошие, вкусные. Мы в обработке химикатами не пользуемся. Делаем только биометод. Заселяем специального такого паучка.

Проще говоря, в процесс запускают полезных насекомых, которые поедают вредителей. А сохранить свежесть и не допустить увядания огурцов на протяжении двух недель позволяет термоусадочная пленка. Что до томата, то уже с осени с урожаем этой культуры в межсезонье удастся значительно прибавить до 1,5 тысячи тонн.

Михаил Михалев, генеральный директор предприятия:

Сейчас в Беларуси по технологии досветки в межсезонный период томаты не производятся. И вот уже в октябре мы получим первую продукцию, как раз она будет уже закрывать так называемый межсезонный период. Нарастить объемы летне-осеннего урожая в зимний сезон – задача непростая, но решаемая. Так, чтобы обеспечивать себя круглый год клубникой, белорусам необходимо 10 тысяч тонн в год этой культуры. Сейчас на предприятии, где строят амбициозные планы, пока удается выпустить чуть более 60 тонн.

Оксана Семашко, корреспондент:

Единственное тепличное хозяйство в стране, где выращивают клубнику в защищенном грунте. Питательные вещества и воду здесь подают к побегам в нужном количестве в определенный срок капельницы, которыми управляет компьютер. В итоге получается вот такая ароматная и очень вкусная ягода.

Вопрос обеспечения белорусов своими овощами в зимний сезон будет решен в течение нескольких лет. Такое заявление 7 марта сделал премьер-министр Роман Головченко. Выездное совещание по вопросам развития тепличного производства на одном из высокотехнологичных предприятий страны. Ранее изучить, как с наименьшими затратами и оптимальной технологичностью можно решить продовольственный вопрос, поручал глава государства.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Нам не хватает производства огурцов и томатов, как говорят, с досветкой, то есть круглосуточно. Из-за того что зимние световые дни короткие, света не хватает, поэтому объемов не хватает. Технологические решения понятны. Сегодня мы на этом совещании обсуждали на примере этого предприятия, которое реализует проекты уже по строительству теплиц четвертого и пятого поколений с досветкой, какой объем нам необходимо донаправить на рынок, источники инвестиций и кто, собственно говоря, будет реализовывать эти проекты.

Владимир Гракун, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

В межсезонный период у нас есть дефицит поставки. Огурца мы производим 50 % от потребности, около 25 % томата производим. Поэтому недостающие объемы мы должны поставить на внутренний рынок. Соответственно, или же провести модернизацию тепличных комбинатов, или же технологические приемы выращивания овощной продукции в закрытом, защищенном грунте. Как в Беларуси планируют выращивать больше овощей зимой? Рассказал Алексей Богданов.