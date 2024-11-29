Дзиодзина: даже когда прогнозы Лукашенко не связаны с мировыми потрясениями, его размышления актуальны

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Зачастую, когда в мире происходит очередное знаковое событие политического характера, журналисты поднимают архивы, где Александр Лукашенко спрогнозировал или пытался предупредить про подобный исход. Впрочем, даже в тех случаях, когда слова Президента не связаны с мировыми и политическими потрясениями, а просто касаются обычной житейской мудрости, актуальность его размышлений для общества все равно не теряется.
С момента встречи главы государства со студентами в формате «Открытого микрофона с Президентом» миновала почти неделя. Событийно интенсивная жизнь президентской службы уже сильно ушла вперед, и, возможно, кто-то смутится – зачем снова пытаться затрагивать то, что уже обсудили. И тем не менее трудно оспорить то, что в жизни есть проблемные темы без времени. Потому рефлексировать в этом направлении никогда не поздно, а переосмысливать даже полезно.
Просто напомню, что тогда диалоговая площадка, где Александр Лукашенко общался со студентами вузов, в основном касалась вопросов самоопределения молодежи. Однако справедливо отметить, что сама тематика поиска своего места в мире актуальна не только в период юношества и студенчества. И если с выбором профессии люди чаще всего определяются на этом этапе жизни, то вопрос профессиональной самореализации возникает чуть позже.
И на следующих этапах жизни необходимость решать вопрос, где именно я хочу жить и работать, может возникать от нескольких раз до плюс бесконечности. Аналогично тому, как это происходит с интуитивным выбором специальности, человек порой представляет свою профессиональную деятельность где-то за рубежом. Однако важно понимать, что все это лишь представления, согласно воспринятой информации о жизни в конкретной стране и чаще всего на основе чужого опыта проживания там.
Алена Дзиодзина:
И нередко переехавший в другую страну человек сталкивается с такой реальностью, которой в его фантазиях не было. И через время понимает, что поспешил и по какой-то причине клюнул на ту иллюзию, о которой предупреждал Александр Лукашенко на встрече с молодым поколением: уеду, мол, в Польшу, меня ждут там, будет хорошо.
Каково же разочарование наступает у той категории людей, кто вдруг для себя обнаруживает, что его не только не ждали с перспективами лучшей жизни, но и принимают так, чтобы мигрант не забыл – в новой стране он не свой и своим никогда не станет. Жизнь так устроена, что в основном требует личного опыта. И быть, например, польским учителем в Польше – это не то же самое, что быть приезжим педагогом в Варшаву из Беларуси. Просто потому, что оба коллеги на разных исходных.
И эта мера совсем не в деньгах. Возможно, даже не в уровне жизни, когда на внешнем контуре все нормально, а все равно не свой. «Не торопитесь, потому что уедете, корни обрубите и там будете все время второсортными людьми. Некоторые и нормально же зарабатывают, но их убивает то, что они второго сорта люди», – подчеркнул Президент для тех, кто размышляет уехать. В пример Президент напоминает об опыте тех людей, кто столкнулся с подобной проблемой на волне попыток разбунтоваться, когда Беларусь преднамеренно пытались раскачивать и настраивать людей против правительства.
Страну тогда не сломали, зато жизни уехавших бунтарей, похоже, надломились. И теперь часть из них желает обратно, сожалея, что нарушали закон в свое время. «Не теряйте свои корни, не обрубайте. Делайте всегда шаг с оглядкой, чтобы можно было вернуться. Если уедете и обрубите эти связи, беда! Поэтому я и говорю: идите быстро, но не спеша», – рекомендует глава государства. Ведь даже если тебе у себя в стране что-то не нравится, можно просто уехать, не наплевав в тот колодец, что с момента рождения напитал тебя.