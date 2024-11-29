Сезон ёлочных базаров стартует в Беларуси 18 декабря

Беларусь готовится встретить новогодние праздники. 18 декабря стартует сезон елочных базаров. Первой торговлю начнет Брестская область, затем подключатся и остальные регионы. В целом по стране развернется почти 600 точек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цены на главный атрибут зимних праздников будут зависеть от его размеров. Дерево до 50 сантиметров обойдется примерно в 5 рублей. Стоимость на ели в кадках стартуют от 28. Спрос на новогодние деревья ожидают очень высокий, в прошлом году белорусы приобрели около 145 тысяч.

Усиленно готовятся к праздникам и кондитерские фабрики. Предприятия «Белгоспищепрома» выпустят около 2 миллионов 600 тысяч сладких подарков.