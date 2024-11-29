Сезон ёлочных базаров стартует в Беларуси 18 декабря
Беларусь готовится встретить новогодние праздники. 18 декабря стартует сезон елочных базаров. Первой торговлю начнет Брестская область, затем подключатся и остальные регионы. В целом по стране развернется почти 600 точек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Цены на главный атрибут зимних праздников будут зависеть от его размеров. Дерево до 50 сантиметров обойдется примерно в 5 рублей. Стоимость на ели в кадках стартуют от 28. Спрос на новогодние деревья ожидают очень высокий, в прошлом году белорусы приобрели около 145 тысяч.
Усиленно готовятся к праздникам и кондитерские фабрики. Предприятия «Белгоспищепрома» выпустят около 2 миллионов 600 тысяч сладких подарков.
Елена Белонович, заместитель начальника управления – начальник отдела координации поставок товаров на внутренний рынок концерна «Белгоспищепром»:
Из них 1,5 миллиона – одним предприятиям, крупным нашим белорусским, 1 миллион 100 – другим. Поэтому я думаю, что благодаря организации и слаженной работе наших предприятий и торговли это будет в лучших местах для покупателя, с организованными дополнительными местами продаж и в хорошем доступе.
Что касаемо каких-то новинок, то, однозначно, будем радовать маленьких наших покупателей.
Белорусские предприятия к праздникам насытят прилавки магазинов всем необходимым. Отечественная торговля предложит более 20 тысяч наименований елочных украшений, сувениров, предметов декора и другой атрибутики.