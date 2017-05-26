Новости Беларуси. Ученые Беларуси и России будут сотрудничать в области развития персонализированной медицины. Главная цель этого подхода – каждому пациенту обеспечить подходящее именно ему лекарство, исходя из индивидуальных особенностей организма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Исследования в таких случаях проводятся на молекулярном и генетическом уровне. Такое лечение – бесспорно, более эффективно. Совместные научные разработки уже есть. Кроме того, сегодня в Минске исследователи договорились сотрудничать в сфере клеточных технологий.
Михаил Пальцев, главный ученый секретарь президиума Российской академии наук:
Еще одно очень интересное направление – это создание новых методов диагностики. В этом плане в Беларуси есть очень хорошие прорывные разработки. И Россия заимствует эти разработки в течение многих лет. Это различные методы современной диагностики, в том числе молекулярная диагностика, генетическая идентификация личности, это доимплантационная диагностика.
В планах сотрудничества ученых Беларуси и России – создание совместного центра по беспилотным летательным комплексам. Ожидается, что инновационное предприятие будет находится в Беларуси.