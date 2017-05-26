Новости Беларуси. Ученые Беларуси и России будут сотрудничать в области развития персонализированной медицины. Главная цель этого подхода – каждому пациенту обеспечить подходящее именно ему лекарство, исходя из индивидуальных особенностей организма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Исследования в таких случаях проводятся на молекулярном и генетическом уровне. Такое лечение – бесспорно, более эффективно. Совместные научные разработки уже есть. Кроме того, сегодня в Минске исследователи договорились сотрудничать в сфере клеточных технологий.