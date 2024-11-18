Более сотни студентов БНТУ приняли участие в проекте «Студенческое открытое знание»

В БНТУ более сотни юношей и девушек собрала дискуссионная площадка информационно-просветительского проекта «Студенческое открытое знание», рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ключевой темой разговора стала «Национальная безопасность в современных условиях». Встреча прошла в формате «вопрос – ответ». Говорили о фейках и дезинформации в медиапространстве, а также о роли молодежи в вопросах сохранения мира.

Ярослав Бажко, студент Белорусского национального технического университета: В период электоральной кампании молодежи важно знать, какая информация правдивая, где брать правдивую информацию, какие источники читать, а какие все-таки источники стоит перепроверить. Я считаю, что сегодняшняя встреча была довольно полезной для нас, для молодежи БНТУ. Это второе мероприятие подобного типа, поэтому я думаю, что и следующие мероприятия со следующими спикерами будут очень полезны.

Николай Бузин, председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Именно они – будущее нашей страны. Мы убедились, что именно молодежь – та составляющая, которая требует особого внимания. Некоторые вопросы ввиду своей занятости, специфики мышления они просто упускают. И на это надо сделать акценты.

Проект «Студенческое открытое знание» проходит в университетах и студенческих городках по инициативе молодежи при поддержке Мингорисполкома. Он направлен на просвещение молодых людей в общественно-политических вопросах.