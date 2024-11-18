Государственные театры переводят на равнодолевое финансирование расходов – указ Президента

Расходы на создание постановок, а также оплату коммунальных услуг и выплату зарплаты работникам будут оплачиваться по формуле 50 на 50 – из средств бюджета и собственных доходов театров. Дополнительно господдержка будет оказана во время проведения театрами ремонтных работ – путем предоставления им в безвозмездное пользование других помещений. Также в этот период за счет бюджета могут оплачиваться коммунальные услуги и транспорт, используемый для основной деятельности.