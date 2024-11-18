В Мингорисполкоме прошло заседание Совета по развитию предпринимательства

Речь шла о маркировке средствами идентификации отдельных товаров, поставляемых в Россию. Это создает дополнительные сложности для производителей. На встрече обсудили пути решения проблемы, включая возможность организации маркировки на этапе производства с использованием современных технологий.

Актуальные темы, волнующие бизнес-сообщество, обсудили в столице. В Мингорисполкоме состоялось заседание Совета по развитию предпринимательства, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Дмитрий Чобот, директор ООО «Фабрика «Чобот»: «Академфарм» как фармацевтическое предприятие на сегодняшний момент испытывает определенные трудности с маркировкой своей продукции в части экспортных поставок. Мы работаем в ручном режиме. Россияне быстро перестроились. И экспортные поставки на сегодняшний момент осуществляются в полном объеме.

Юрий Микицкий, директор ГП «Академфарм»:

На сегодняшний день, так как российская сторона имеет четкие сроки ввода и четкие сроки ограничения, нам как компаниям, которые производят продукцию и экспортируют, необходимо начинать производство полномасштабно и уже маркировать заведомо продукцию одновременно всю.

Со следующего года на территории России вводится поэтапная обязательная маркировка потребительских товаров средствами идентификации. Это, в том числе и те, что сегодня экспортируют в Россию белорусские предприятия. Процедура необходима для защиты прав потребителей и борьбы с контрафактной продукцией.