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В Мингорисполкоме прошло заседание Совета по развитию предпринимательства

18 ноября 2024 17:30
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Актуальные темы, волнующие бизнес-сообщество, обсудили в столице. В Мингорисполкоме состоялось заседание Совета по развитию предпринимательства, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Речь шла о маркировке средствами идентификации отдельных товаров, поставляемых в Россию. Это создает дополнительные сложности для производителей. На встрече обсудили пути решения проблемы, включая возможность организации маркировки на этапе производства с использованием современных технологий.

В Мингорисполкоме прошло заседание Совета по развитию предпринимательства-2

Дмитрий Чобот, директор ООО «Фабрика «Чобот»:
«Академфарм» как фармацевтическое предприятие на сегодняшний момент испытывает определенные трудности с маркировкой своей продукции в части экспортных поставок. Мы работаем в ручном режиме. Россияне быстро перестроились. И экспортные поставки на сегодняшний момент осуществляются в полном объеме. 

В Мингорисполкоме прошло заседание Совета по развитию предпринимательства-4

Юрий Микицкий, директор ГП «Академфарм»:
На сегодняшний день, так как российская сторона имеет четкие сроки ввода и четкие сроки ограничения, нам как компаниям, которые производят продукцию и экспортируют, необходимо начинать производство полномасштабно и уже маркировать заведомо продукцию одновременно всю. 

Со следующего года на территории России вводится поэтапная обязательная маркировка потребительских товаров средствами идентификации. Это, в том числе и те, что сегодня экспортируют в Россию белорусские предприятия. Процедура необходима для защиты прав потребителей и борьбы с контрафактной продукцией.

# Предприятия Беларуси # Дмитрий Чобот # Юрий Микицкий

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