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Беларусь полностью избавилась от ядовитых компонентов некачественного ракетного топлива

12 июня 2018 07:02
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Новости Беларуси. В течение года около 700 тонн жидкостей было вывезено из страны на специализированные предприятия России и Швеции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь полностью избавилась от ядовитых компонентов некачественного ракетного топлива-1

Это химические вещества, которые ранее применялись в системах противовоздушной обороны, но со временем стали экологической угрозой. Техническую и финансовую помощь военным в их утилизации оказали иностранные партнеры, а также представители ОБСЕ. Благодаря совместной работе опасные отходы были уничтожены по всем нормам безопасности.

Беларусь полностью избавилась от ядовитых компонентов некачественного ракетного топлива-4

Марсель Пешко, директор центра по предотвращению конфликтов ОБСЕ:
Это топливо было подготовлено для систем Вооруженных Сил бывшего Советского Союза. Эти системы уже устарели, их должны были поменять. Просто был высокий риск, что эта жидкость распространится в окружающую среду. Нам получилось утилизировать эту жидкость и вывезти из территории Беларуси. Мы можем отметить хороший результат этой работы. Беларусь накопила опыт, которым она может теперь поделиться с другими странами Европы.

Беларусь полностью избавилась от ядовитых компонентов некачественного ракетного топлива-7

Во время встречи в Министерстве обороны военные и иностранные партнеры работу в этом направлении признали официально завершённой. Были подписаны соответствующие сертификаты.

Беларусь полностью избавилась от ядовитых компонентов некачественного ракетного топлива-10

Совместный проект позволил снизить риски, связанные с лишними запасами ядовитых веществ, которые около 30 лет не использовались, но хранились на складах в Полоцке и Калинковичах.

# Экологическая обстановка в Беларуси # общество # Марсель Пешко # Фотофакт

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