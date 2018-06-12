Беларусь полностью избавилась от ядовитых компонентов некачественного ракетного топлива

Новости Беларуси. В течение года около 700 тонн жидкостей было вывезено из страны на специализированные предприятия России и Швеции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это химические вещества, которые ранее применялись в системах противовоздушной обороны, но со временем стали экологической угрозой. Техническую и финансовую помощь военным в их утилизации оказали иностранные партнеры, а также представители ОБСЕ. Благодаря совместной работе опасные отходы были уничтожены по всем нормам безопасности.

Марсель Пешко, директор центра по предотвращению конфликтов ОБСЕ:

Это топливо было подготовлено для систем Вооруженных Сил бывшего Советского Союза. Эти системы уже устарели, их должны были поменять. Просто был высокий риск, что эта жидкость распространится в окружающую среду. Нам получилось утилизировать эту жидкость и вывезти из территории Беларуси. Мы можем отметить хороший результат этой работы. Беларусь накопила опыт, которым она может теперь поделиться с другими странами Европы.

Во время встречи в Министерстве обороны военные и иностранные партнеры работу в этом направлении признали официально завершённой. Были подписаны соответствующие сертификаты.