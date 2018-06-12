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Вступительная кампания-2018: ЦТ по белорусскому языку сдадут 82 тысячи абитуриентов

12 июня 2018 06:37
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Новости Беларуси. Около 82 тысяч абитуриентов 12 июня пройдут испытание по белорусскому языку. Это первая дисциплина централизованного тестирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вступительная кампания-2018: ЦТ по белорусскому языку сдадут 82 тысячи абитуриентов-1

В 2018 году поступающим сложнее будет получить необходимое количество баллов. Обусловлено это повышением минимальных порогов на централизованном тестировании. Таким образом, математику, физику, химию и биологию теперь надо сдать минимум на 20 баллов.

Вступительная кампания-2018: ЦТ по белорусскому языку сдадут 82 тысячи абитуриентов-4

Что касается гуманитарных предметов, то теперь поступающему необходимо набрать минимум 25 баллов. За ходом вступительной кампании следят более 160 сотрудников комитета Государственного контроля. Завершится ЦТ 2 июля экзаменом по всемирной истории новейшего времени.

# Вступительная кампания # общество # Фотофакт

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