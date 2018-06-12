Вступительная кампания-2018: ЦТ по белорусскому языку сдадут 82 тысячи абитуриентов

Новости Беларуси. Около 82 тысяч абитуриентов 12 июня пройдут испытание по белорусскому языку. Это первая дисциплина централизованного тестирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Около 82 тысяч абитуриентов 12 июня пройдут испытание по белорусскому языку. Это первая дисциплина централизованного тестирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В 2018 году поступающим сложнее будет получить необходимое количество баллов. Обусловлено это повышением минимальных порогов на централизованном тестировании. Таким образом, математику, физику, химию и биологию теперь надо сдать минимум на 20 баллов.
Что касается гуманитарных предметов, то теперь поступающему необходимо набрать минимум 25 баллов. За ходом вступительной кампании следят более 160 сотрудников комитета Государственного контроля. Завершится ЦТ 2 июля экзаменом по всемирной истории новейшего времени.