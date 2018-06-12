Вступительная кампания-2018: ЦТ по белорусскому языку сдадут 82 тысячи абитуриентов

Новости Беларуси. Около 82 тысяч абитуриентов 12 июня пройдут испытание по белорусскому языку. Это первая дисциплина централизованного тестирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2018 году поступающим сложнее будет получить необходимое количество баллов. Обусловлено это повышением минимальных порогов на централизованном тестировании. Таким образом, математику, физику, химию и биологию теперь надо сдать минимум на 20 баллов.