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«Приятно, что у нас столько верующих». В Минске встретили крестный ход

26 августа 2023 11:29
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Новости Беларуси. Верующие молятся за мир на белорусской земле. В Минске встретили крестный ход, приуроченный к 850-летию преставления преподобной Евфросинии Полоцкой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Приятно, что у нас столько верующих». В Минске встретили крестный ход-1

За 9 дней паломники преодолели 250 километров. Стартовали от Жировичского монастыря. Маршрут пролегал через четыре епархии и 18 храмов. Завершилось молитвенное шествие в День Минской иконы Божией Матери. В честь этого состоялась праздничная литургия, которую провел митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси Вениамин.

«Приятно, что у нас столько верующих». В Минске встретили крестный ход-4

Мы уже второй раз участвуем. В этот раз больше. В этот раз присоединился наш третий малыш. И было трудно, да, не спорю, в каких-то местах, но с божьей помощью. Пресвятая Богородица несет на руках.

«Приятно, что у нас столько верующих». В Минске встретили крестный ход-7

Такое вдохновение, чувствуется единство нашего народа. Приятно, что у нас столько верующих. Нас так много верующих собралось, чтобы помолиться, вы знаете, о мире – самое главное сейчас.

Единение наше очень много значит, а милость божья, она здесь тоже присутствует и на крестном ходу еще как чувствуется.

«Приятно, что у нас столько верующих». В Минске встретили крестный ход-10

Всебелорусский крестный ход ежегодно проходит в августе. Присоединиться к нему можно на любой точке маршрута.

# Православные в Беларуси # общество # Митрополит Вениамин # Фотофакт

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