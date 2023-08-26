«Приятно, что у нас столько верующих». В Минске встретили крестный ход

Новости Беларуси. Верующие молятся за мир на белорусской земле. В Минске встретили крестный ход, приуроченный к 850-летию преставления преподобной Евфросинии Полоцкой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За 9 дней паломники преодолели 250 километров. Стартовали от Жировичского монастыря. Маршрут пролегал через четыре епархии и 18 храмов. Завершилось молитвенное шествие в День Минской иконы Божией Матери. В честь этого состоялась праздничная литургия, которую провел митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси Вениамин.

Мы уже второй раз участвуем. В этот раз больше. В этот раз присоединился наш третий малыш. И было трудно, да, не спорю, в каких-то местах, но с божьей помощью. Пресвятая Богородица несет на руках.

Такое вдохновение, чувствуется единство нашего народа. Приятно, что у нас столько верующих. Нас так много верующих собралось, чтобы помолиться, вы знаете, о мире – самое главное сейчас.

Единение наше очень много значит, а милость божья, она здесь тоже присутствует и на крестном ходу еще как чувствуется.