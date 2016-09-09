Более 9 тысяч писем от поклонников передали призерам Олимпиады-2016 Ивану Тихону и Ибрагиму Саидову

Новости Беларуси. Более 9 тысяч писем от поклонников передали призерам XXXI летних Олимпийских игр Ивану Тихону и Ибрагиму Саидову в Гродненской области. Послания своим кумирам написали люди разного возраста и статуса. Поздравления и признания, стихи и проза – спортсмены пообещали прочесть каждое письмо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иван Тихон, серебряный призер XXXI летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро:

Я очень ответственный человек, поэтому каждое письмо прочитаю. Когда встречают близкие люди, наши земляки, гродненцы, это оставляет особый отпечаток, потому что это те люди, которые напрямую помогали, участвовали в моей подготовке, поддерживали, верили в мою победу.

Ибрагим Саидов, бронзовый призер XXXI летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро:

Было очень приятно получить эти письма. Очень приятно, даже когда выходишь на улицу и просят автограф, фотографируются.