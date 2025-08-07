Завидуют и несут чушь – Муковозчик рассказал, как опозорилось «независимое» медиа из России

Время авторской журналистики. Андрей Муковозчик о том, что «Накипело» – на СТВ!

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Встреча Александра Лукашенко с Владимиром Путиным на Валааме, разумеется, не могла остаться без пристального внимания средств массовой информации. Заодно внезапно, будто мистическим небесным светом, озарилось то обстоятельство, что российская «Независимая газета» никакая не независимая, а попросту рупор белорусских беглых.

Больше того, судя по тем ртам, для мути из которых газета предоставляет свои полосы, это даже и не рупор, а попросту сливной бачок. Для опубликования, например, такого вот посыла: раз Лукашенко пытается наладить отношения с командой нового президента США, то это означает, что, цитирую, «правитель Беларуси пытается в очередной раз сесть на геополитический шпагат».