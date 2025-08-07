Завидуют и несут чушь – Муковозчик рассказал, как опозорилось «независимое» медиа из России

Время авторской журналистики. Андрей Муковозчик о том, что «Накипело» – на СТВ!
Время авторской журналистики. Андрей Муковозчик о том, что «Накипело» – на СТВ!
Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:
Встреча Александра Лукашенко с Владимиром Путиным на Валааме, разумеется, не могла остаться без пристального внимания средств массовой информации. Заодно внезапно, будто мистическим небесным светом, озарилось то обстоятельство, что российская «Независимая газета» никакая не независимая, а попросту рупор белорусских беглых.
Больше того, судя по тем ртам, для мути из которых газета предоставляет свои полосы, это даже и не рупор, а попросту сливной бачок. Для опубликования, например, такого вот посыла: раз Лукашенко пытается наладить отношения с командой нового президента США, то это означает, что, цитирую, «правитель Беларуси пытается в очередной раз сесть на геополитический шпагат».
Отдельные российские медиа продолжают публично позориться. Даже на Валааме. Читайте здесь.
Андрей Муковозчик:
Ну да, между Москвой и Вашингтоном, ага. Так вы вспомните, что наш Президент вот уже лет 30 налаживает отношения с теми, кто уважает Беларусь и сам хочет с нами дружить. И получается это у него настолько эффективно, что многие в мире просто завидуют. И ладно бы белорусские беглые завидовали, что с убогих-то взять? Но вот и российская «Независимая» тоже. Туда же.
Теперь вот какой вопрос: а что, Владимир Путин, проводя с Дональдом Трампом телефонные переговоры, он не садится «в геополитический шпагат между Кремлем и Белым домом»? А про Пекин чего тогда забыли? И отчего вдруг, хочется вслед спросить, заняло мову у такой «Независимой газеты» при таком простом вопросе?
Подробнее в видео.