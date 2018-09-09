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«Это для меня было самое страшное»: как женщины-руководители добиваются успеха? Репортаж СТВ

09 сентября 2018 18:33
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Новости Беларуси. Максим Ермолович был назначен на должность министра финансов совсем недавно – 31 августа, но в самом министерстве он работает с 2002 года, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Это для меня было самое страшное»: как женщины-руководители добиваются успеха? Репортаж СТВ-1

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В тот же день глава государства согласовал на должность председателя Гомельского райисполкома Елену Алексину (подробнее здесь). Казалось бы, назначение и назначение. Если бы не тенденция: за последний год сразу три района Гомельской области возглавили женщины.

«Это для меня было самое страшное»: как женщины-руководители добиваются успеха? Репортаж СТВ-4

Корреспондент Александр Добриян – о том, как руководят неслабый пол.

Назначение у Президента знаковое событие не только для самой Елены Алексиной, но и для всего Гомельского района. Впервые в истории региона его возглавила женщина.

«Это для меня было самое страшное»: как женщины-руководители добиваются успеха? Репортаж СТВ-7

Елена Алексина, глава администрации Гомельского района:
Понимаю, что это достаточно высокое доверие и ему следует соответствовать своим результатом.

Все волнения остались за дверьми кабинета главы районной администрации. С первых минут на новом месте у этой стильной женщины все на своих местах.

«Это для меня было самое страшное»: как женщины-руководители добиваются успеха? Репортаж СТВ-10

Елена Алексина:
Район сельскохозяйственный – поэтому в этой части оперативная сводка: результаты по утру, где лучше, где хуже.

Подавляющее большинство ее непосредственных подчиненных – мужчины. Заместители, руководители хозяйств, директора заводов. Но опытного управленца этот факт не смущает ни на минуту.

«Это для меня было самое страшное»: как женщины-руководители добиваются успеха? Репортаж СТВ-13

Елена Алексина:
Если мы с вами люди организованные, исполнительные, мы же к этому подходим независимо от того, нам поставил эту задачу мужчина-руководитель или женщина. Прежде всего мы же хотим подтвердить свое соответствие.

«Это для меня было самое страшное»: как женщины-руководители добиваются успеха? Репортаж СТВ-16

Выстроить работу в новой команде Елене Алексиной только предстоит. В соседнем же Добрушском районе ее коллега Ольга Мохорева с этой задачей справилась на отлично. Непростым пограничным регионом она управляет так же уверенно, как и служебным внедорожником – уже 14-й год.

«Это для меня было самое страшное»: как женщины-руководители добиваются успеха? Репортаж СТВ-19

Ольга Мохорева, глава администрации Добрушского района:
Я ведь знала, если я подведу, что если у меня не получится, засмеют весь наш род женский. Это для меня было самое страшное. Сама пахала и заставляла пахать все свои кадры.

«Это для меня было самое страшное»: как женщины-руководители добиваются успеха? Репортаж СТВ-22

Ольга Мохорева не скрывает: руководитель она требовательный и на первых порах бывало по-разному. Но факт остается фактом: большая часть ее команды работает с первых дней: текучки здесь нет.

«Это для меня было самое страшное»: как женщины-руководители добиваются успеха? Репортаж СТВ-25

Ольга Мохорева:
Руководитель должен чувствовать в себе хозяина, прежде всего на своей территории. Обязательно. Если не будет чувства хозяина, если мы будем давить, душить, убивать это чувство, мы ничего не получим. Он будет глядеть тебе в рот: как ты сказал, так и делать, а у самого развития не будет никакого.

«Это для меня было самое страшное»: как женщины-руководители добиваются успеха? Репортаж СТВ-28

Поголовье крупного рогатого скота за последние годы в районе увеличилось вдвое, производство молока – втрое.

«Это для меня было самое страшное»: как женщины-руководители добиваются успеха? Репортаж СТВ-31

Александр Добриян, СТВ:
Цветы, кругом цветы. Будь то центральная площадь райцентра или любой из молочно-товарных комплексов – везде шикарные клумбы. Все-таки что ни говори, а женская рука чувствуется.

«Это для меня было самое страшное»: как женщины-руководители добиваются успеха? Репортаж СТВ-34

Легко ли быть хозяином при такой хозяйке? Мнение руководителя-мужчины.

«Это для меня было самое страшное»: как женщины-руководители добиваются успеха? Репортаж СТВ-37

Это наша мама, да.

Под руководством женщины Добрушский район стабильно в лидерах социально-экономического развития. Не говоря уже о том, что в самом Добруше перестроили все мосты, модернизировали фарфоровый завод, возвели новую бумажную фабрику и целые микрорайоны. Сейчас достраивают гидроэлектростанцию.

«Это для меня было самое страшное»: как женщины-руководители добиваются успеха? Репортаж СТВ-40

Ольга Мохорева:
Где-то жестко требовала, потому, наверное, и славлюсь как жесткая женщина. Хотя женщина – все равно в душе остаюсь женщиной.

«Это для меня было самое страшное»: как женщины-руководители добиваются успеха? Репортаж СТВ-43

Здравоохранение в Добруше – одно из лучших в области, особое внимание гинекологии (в районе женщин на 4000 больше, чем мужчин).

«Это для меня было самое страшное»: как женщины-руководители добиваются успеха? Репортаж СТВ-46

А это – ее особая гордость: центр развития особенных детей и служба сиделок для инвалидов. Совместный проект со швейцарскими партнерами.

«Это для меня было самое страшное»: как женщины-руководители добиваются успеха? Репортаж СТВ-49

Ольга Мохорева:
Видите, какая красота. Молодец, Женя.

«Это для меня было самое страшное»: как женщины-руководители добиваются успеха? Репортаж СТВ-52

В больших друзьях у председателя райисполкома все 26 воспитанников центра. Она действительно стала мамой не только для собственного сына. Казалось бы, что еще? Но эта энергичная женщина умеет удивлять.

«Это для меня было самое страшное»: как женщины-руководители добиваются успеха? Репортаж СТВ-55

Ольга Мохорева:
«Как не любить мне эту землю…»

«Это для меня было самое страшное»: как женщины-руководители добиваются успеха? Репортаж СТВ-58

Судя по всему, ей удалось доказать собственным примером, что руководить успешно могут не только мужчины.

«Это для меня было самое страшное»: как женщины-руководители добиваются успеха? Репортаж СТВ-61

За последний год сразу три района Гомельской области возглавили женщины.

# Отставки и назначения в Беларуси # общество # Елена Алексина # Ольга Мохорева # Александр Добриян # Фотофакт

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