«Это для меня было самое страшное»: как женщины-руководители добиваются успеха? Репортаж СТВ

Новости Беларуси. Максим Ермолович был назначен на должность министра финансов совсем недавно – 31 августа, но в самом министерстве он работает с 2002 года, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Максим Ермолович был назначен на должность министра финансов совсем недавно – 31 августа, но в самом министерстве он работает с 2002 года, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Госбюджет Беларуси, обновление Налогового кодекса и сотрудничество с международными финансовыми институтами. Интервью с новым министром финансов
В тот же день глава государства согласовал на должность председателя Гомельского райисполкома Елену Алексину (подробнее здесь). Казалось бы, назначение и назначение. Если бы не тенденция: за последний год сразу три района Гомельской области возглавили женщины.
Корреспондент Александр Добриян – о том, как руководят неслабый пол.
Назначение у Президента знаковое событие не только для самой Елены Алексиной, но и для всего Гомельского района. Впервые в истории региона его возглавила женщина.
Елена Алексина, глава администрации Гомельского района:
Понимаю, что это достаточно высокое доверие и ему следует соответствовать своим результатом.
Все волнения остались за дверьми кабинета главы районной администрации. С первых минут на новом месте у этой стильной женщины все на своих местах.
Елена Алексина:
Район сельскохозяйственный – поэтому в этой части оперативная сводка: результаты по утру, где лучше, где хуже.
Подавляющее большинство ее непосредственных подчиненных – мужчины. Заместители, руководители хозяйств, директора заводов. Но опытного управленца этот факт не смущает ни на минуту.
Елена Алексина:
Если мы с вами люди организованные, исполнительные, мы же к этому подходим независимо от того, нам поставил эту задачу мужчина-руководитель или женщина. Прежде всего мы же хотим подтвердить свое соответствие.
Выстроить работу в новой команде Елене Алексиной только предстоит. В соседнем же Добрушском районе ее коллега Ольга Мохорева с этой задачей справилась на отлично. Непростым пограничным регионом она управляет так же уверенно, как и служебным внедорожником – уже 14-й год.
Ольга Мохорева, глава администрации Добрушского района:
Я ведь знала, если я подведу, что если у меня не получится, засмеют весь наш род женский. Это для меня было самое страшное. Сама пахала и заставляла пахать все свои кадры.
Ольга Мохорева не скрывает: руководитель она требовательный и на первых порах бывало по-разному. Но факт остается фактом: большая часть ее команды работает с первых дней: текучки здесь нет.
Ольга Мохорева:
Руководитель должен чувствовать в себе хозяина, прежде всего на своей территории. Обязательно. Если не будет чувства хозяина, если мы будем давить, душить, убивать это чувство, мы ничего не получим. Он будет глядеть тебе в рот: как ты сказал, так и делать, а у самого развития не будет никакого.
Поголовье крупного рогатого скота за последние годы в районе увеличилось вдвое, производство молока – втрое.
Александр Добриян, СТВ:
Цветы, кругом цветы. Будь то центральная площадь райцентра или любой из молочно-товарных комплексов – везде шикарные клумбы. Все-таки что ни говори, а женская рука чувствуется.
Легко ли быть хозяином при такой хозяйке? Мнение руководителя-мужчины.
Это наша мама, да.
Под руководством женщины Добрушский район стабильно в лидерах социально-экономического развития. Не говоря уже о том, что в самом Добруше перестроили все мосты, модернизировали фарфоровый завод, возвели новую бумажную фабрику и целые микрорайоны. Сейчас достраивают гидроэлектростанцию.
Ольга Мохорева:
Где-то жестко требовала, потому, наверное, и славлюсь как жесткая женщина. Хотя женщина – все равно в душе остаюсь женщиной.
Здравоохранение в Добруше – одно из лучших в области, особое внимание гинекологии (в районе женщин на 4000 больше, чем мужчин).
А это – ее особая гордость: центр развития особенных детей и служба сиделок для инвалидов. Совместный проект со швейцарскими партнерами.
Ольга Мохорева:
Видите, какая красота. Молодец, Женя.
В больших друзьях у председателя райисполкома все 26 воспитанников центра. Она действительно стала мамой не только для собственного сына. Казалось бы, что еще? Но эта энергичная женщина умеет удивлять.
Ольга Мохорева:
«Как не любить мне эту землю…»
Судя по всему, ей удалось доказать собственным примером, что руководить успешно могут не только мужчины.
За последний год сразу три района Гомельской области возглавили женщины.