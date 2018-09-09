«Это для меня было самое страшное»: как женщины-руководители добиваются успеха? Репортаж СТВ

Новости Беларуси. Максим Ермолович был назначен на должность министра финансов совсем недавно – 31 августа, но в самом министерстве он работает с 2002 года, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Госбюджет Беларуси, обновление Налогового кодекса и сотрудничество с международными финансовыми институтами. Интервью с новым министром финансов В тот же день глава государства согласовал на должность председателя Гомельского райисполкома Елену Алексину (подробнее здесь). Казалось бы, назначение и назначение. Если бы не тенденция: за последний год сразу три района Гомельской области возглавили женщины.

Корреспондент Александр Добриян – о том, как руководят неслабый пол. Назначение у Президента знаковое событие не только для самой Елены Алексиной, но и для всего Гомельского района. Впервые в истории региона его возглавила женщина.

Елена Алексина, глава администрации Гомельского района:

Понимаю, что это достаточно высокое доверие и ему следует соответствовать своим результатом. Все волнения остались за дверьми кабинета главы районной администрации. С первых минут на новом месте у этой стильной женщины все на своих местах.

Елена Алексина:

Район сельскохозяйственный – поэтому в этой части оперативная сводка: результаты по утру, где лучше, где хуже. Подавляющее большинство ее непосредственных подчиненных – мужчины. Заместители, руководители хозяйств, директора заводов. Но опытного управленца этот факт не смущает ни на минуту.

Елена Алексина:

Если мы с вами люди организованные, исполнительные, мы же к этому подходим независимо от того, нам поставил эту задачу мужчина-руководитель или женщина. Прежде всего мы же хотим подтвердить свое соответствие.

Выстроить работу в новой команде Елене Алексиной только предстоит. В соседнем же Добрушском районе ее коллега Ольга Мохорева с этой задачей справилась на отлично. Непростым пограничным регионом она управляет так же уверенно, как и служебным внедорожником – уже 14-й год.

Ольга Мохорева, глава администрации Добрушского района:

Я ведь знала, если я подведу, что если у меня не получится, засмеют весь наш род женский. Это для меня было самое страшное. Сама пахала и заставляла пахать все свои кадры.

Ольга Мохорева не скрывает: руководитель она требовательный и на первых порах бывало по-разному. Но факт остается фактом: большая часть ее команды работает с первых дней: текучки здесь нет.

Ольга Мохорева:

Руководитель должен чувствовать в себе хозяина, прежде всего на своей территории. Обязательно. Если не будет чувства хозяина, если мы будем давить, душить, убивать это чувство, мы ничего не получим. Он будет глядеть тебе в рот: как ты сказал, так и делать, а у самого развития не будет никакого.

Поголовье крупного рогатого скота за последние годы в районе увеличилось вдвое, производство молока – втрое.

Александр Добриян, СТВ:

Цветы, кругом цветы. Будь то центральная площадь райцентра или любой из молочно-товарных комплексов – везде шикарные клумбы. Все-таки что ни говори, а женская рука чувствуется.

Легко ли быть хозяином при такой хозяйке? Мнение руководителя-мужчины.

Это наша мама, да. Под руководством женщины Добрушский район стабильно в лидерах социально-экономического развития. Не говоря уже о том, что в самом Добруше перестроили все мосты, модернизировали фарфоровый завод, возвели новую бумажную фабрику и целые микрорайоны. Сейчас достраивают гидроэлектростанцию.

Ольга Мохорева:

Где-то жестко требовала, потому, наверное, и славлюсь как жесткая женщина. Хотя женщина – все равно в душе остаюсь женщиной.

Здравоохранение в Добруше – одно из лучших в области, особое внимание гинекологии (в районе женщин на 4000 больше, чем мужчин).

А это – ее особая гордость: центр развития особенных детей и служба сиделок для инвалидов. Совместный проект со швейцарскими партнерами.

Ольга Мохорева:

Видите, какая красота. Молодец, Женя.

В больших друзьях у председателя райисполкома все 26 воспитанников центра. Она действительно стала мамой не только для собственного сына. Казалось бы, что еще? Но эта энергичная женщина умеет удивлять.

Ольга Мохорева:

«Как не любить мне эту землю…»

Судя по всему, ей удалось доказать собственным примером, что руководить успешно могут не только мужчины.