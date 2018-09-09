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Задать вопрос космонавтам в режиме онлайн: в Ратуше состоялся тематический открытый урок для школьников

09 сентября 2018 13:26
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Новости Беларуси. Космос ближе, чем кажется. В городской Ратуше состоялся открытый урок для белорусских школьников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Задать вопрос космонавтам в режиме онлайн: в Ратуше состоялся тематический открытый урок для школьников-1

Победителям городских и республиканских олимпиад по физике и астрономии выпала уникальная возможность: задать вопрос космонавтам в режиме онлайн. Основная цель открытого урока изучение звездного пространства и технологий будущего.

Задать вопрос космонавтам в режиме онлайн: в Ратуше состоялся тематический открытый урок для школьников-4

Екатерина Глинская, руководитель «Беларусь и космос»:
Задать вопросы космонавтом прямо с орбиты. Аналогов таких мероприятий было немного. Одно мероприятие было в США, пять на территории России и впервые в Беларуси.

Задать вопрос космонавтам в режиме онлайн: в Ратуше состоялся тематический открытый урок для школьников-7

Максим Михайлюк, участник проекта «Беларусь и космос»:
Задавал вопрос по поводу космических симуляторов. Поможет ли изучение космоса усовершенствовать их. Ответили, что поможет. Космонавтам понравился мой вопрос.

Задать вопрос космонавтам в режиме онлайн: в Ратуше состоялся тематический открытый урок для школьников-10

Тема космоса в эти дни особенно актуальна. Уже 10 сентября в Минске стартует Международный конгресс Ассоциации космических полетов. В белорусскую столицу прибыли более 80 космонавтов и астронавтов из 17 стран. Самые масштабные делегации представляет Россия и США.

 

Задать вопрос космонавтам в режиме онлайн: в Ратуше состоялся тематический открытый урок для школьников-13

Задать вопрос космонавтам в режиме онлайн: в Ратуше состоялся тематический открытый урок для школьников-15

# Космос # общество # Екатерина Глинская # Максим Михайлюк # Фотофакт

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