Наталья Кочанова о гербе и флаге: «Это символы нашей страны, которые мы должны беречь»

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Есть государственные символы, которые олицетворяют твою страну. И вот то единение, про которое я говорю, именно в этом. Тогда, когда ты рядом со своим флагом, когда ты исполняешь гимн своей страны. Когда у тебя идут мурашки по коже от того, что мы вместе исполняем гимн. Это дорогого стоит. Праздник, который мы отмечаем всякий раз в нашей стране, Государственного герба, флага. Это символы нашей страны, которые мы должны беречь. Под знаменами люди шли в бой, погибали, и мы должны понимать, что эти символы того, чем мы должны гордится. Эти символы должны быть всегда не просто с нами, а в наших сердцах.

За 30 лет независимости белорусский флаг летал в космос, поднимался на высочайшие горные пики, бывал в Антарктиде.