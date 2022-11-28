Более 700 историй со всей страны. Белорусы активно участвуют в акции по сбору материалов военных лет

Новости Беларуси. В современных геополитических условиях особо важно сохранить преемственность и не допустить фальсификации истории Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для увековечения памяти поколения победителей была запущена историческая акция по сбору материалов военных лет. Акция по-настоящему всенародная, любой желающий может прислать по электронной почте Института истории НАН Беларуси информацию из семейных хроник и воспоминаний, а также копии документов из архивов. Все данные будут систематизироваться и в последующем включены в третью книгу летописи.

Вадим Лакиза, директор Института истории НАН Беларуси:

Мы к концу года, думаю, завершим работу над рукописью третьей книги, отдадим ее в издательство. Полноцветная, красивая книга, где наше общество, жители Беларуси и соседних государств могут познакомиться с историями, которые сохранились.

Дмитрий Киенко, научный сотрудник центра военной истории Института истории НАН Беларуси:

Охват довольно широкий, нам присылают материалы как школьники под руководством учителей, которые пишут про истории своих семей, про своих предков, которые принимали участие в войне. Краеведы пишут достаточно много, потому что они знают своих соседей, земляков, которые участвовали, их судьбы. Пишут также преподаватели, обычные люди, пенсионеры. В том числе некоторые люди присылают стихотворения, которые связаны с их прошлым.