Меховые панамы, бейсболки и повязки. Какой головной убор актуален зимой 2022-2023?

Зима закружила в белом вальсе. Время пригласить ее на танец и подобрать аксессуары в тон. Модный обзор головных уборов начнем с панам. Меховые, буклированные, комбинированные, с кошачьими нотками. Каждая леди найдет свою стильняжку и согреет морозные будни.

Алла Юрчик, стилист:

Меховые панамы – самый горячий тренд. Причем комбинировать его можно с вашими любыми зимними вещами. Это может быть пуховик, пальто, плащ, дубленка. Очень модно сейчас такого плана вельветовые панамы, они более легкие, тем не менее, если кто-то за рулем или это дополнение, как образ, всегда можно выбрать.

Эмили в Париже! Яркий берет превратит вас в диву. Немножко ретро, киношности, французского шика – и вы растопите холода! Магия, которую не перестают воспевать дизайнеры. Модный совет: чтобы выглядеть женственно и красиво, оставляйте прядки у лица.

Алла Юрчик:

Стоит взять на заметку такой головной убор, как шляпа федора. Такой аксессуар всегда придаст изюминки, дополнит и обыграет ваш повседневный образ. Добавляем сюда яркий аксессуар в виде модного принта — леопарда. Создается такой элегантный образ в стиле леди шик.

Бини, или шапки с отворотом, – звезды уличной моды. На каждый день и любой случай. От офиса до горнолыжных склонов. Выбирайте колор по душе и будьте легкими на подъем.

Алла Юрчик:

Выбираем такого плана кепи, бейсболки и добавляем актуальности и нотку спортивного шика. Кроссовки дополняем, но в этом сезоне еще и очень модны макси-ботфорты. Рекомендую, и создается немного ретро-образ в стиле «Красотки» – знаменитого фильма с Джулией Робертс.