Меховые панамы, бейсболки и повязки. Какой головной убор актуален зимой 2022-2023?
Зима закружила в белом вальсе. Время пригласить ее на танец и подобрать аксессуары в тон. Модный обзор головных уборов начнем с панам. Меховые, буклированные, комбинированные, с кошачьими нотками. Каждая леди найдет свою стильняжку и согреет морозные будни.
Алла Юрчик, стилист:
Меховые панамы – самый горячий тренд. Причем комбинировать его можно с вашими любыми зимними вещами. Это может быть пуховик, пальто, плащ, дубленка. Очень модно сейчас такого плана вельветовые панамы, они более легкие, тем не менее, если кто-то за рулем или это дополнение, как образ, всегда можно выбрать.
Эмили в Париже! Яркий берет превратит вас в диву. Немножко ретро, киношности, французского шика – и вы растопите холода! Магия, которую не перестают воспевать дизайнеры. Модный совет: чтобы выглядеть женственно и красиво, оставляйте прядки у лица.
Алла Юрчик:
Стоит взять на заметку такой головной убор, как шляпа федора. Такой аксессуар всегда придаст изюминки, дополнит и обыграет ваш повседневный образ. Добавляем сюда яркий аксессуар в виде модного принта — леопарда. Создается такой элегантный образ в стиле леди шик.
Бини, или шапки с отворотом, – звезды уличной моды. На каждый день и любой случай. От офиса до горнолыжных склонов. Выбирайте колор по душе и будьте легкими на подъем.
Алла Юрчик:
Выбираем такого плана кепи, бейсболки и добавляем актуальности и нотку спортивного шика. Кроссовки дополняем, но в этом сезоне еще и очень модны макси-ботфорты. Рекомендую, и создается немного ретро-образ в стиле «Красотки» – знаменитого фильма с Джулией Робертс.
Универсальный трикотаж, пушистая ангора или милая овечка. Дизайнеры позаботились о вашей зиме и порадовали букетом моделей. Для комфортной погоды отличным вариантом станут повязки на восточный манер. Сказка, которая случается под Рождество. Утепляйтесь и будьте неотразимы, как огоньки в большом городе.