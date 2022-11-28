Студенты БГУ смогут стать специалистами по кибербезопасности. Рассказываем всё о новой специальности

Каждое предприятие, компания или организация хранят много данных, и чтобы не было утечек информации, защитой всех этих массивов должны заниматься специалисты. Готовить такие квалифицированные кадры теперь будут в Белгосуниверситете.

Юрий Орлович, декан факультета прикладной математики и информатики БГУ:

Со следующего учебного года у нас планируется открыть новую специальность – кибербезопасность. Одновременно на двух факультетах: прикладной математики и информатики и факультет радиофизики и компьютерных технологий. На факультете прикладной математики и информатики планируется набор на 20 бюджетных и 10 платных мест. Прямо сейчас идет работа над программой обучения. Для этого преподаватели и ученые анализируют, что именно должны знать и уметь студенты в сфере кибербезопасности.

Юрий Орлович:

Можно также отметить, что наш факультет имеет хорошую научную школу в области криптологии, это математическая наука о защите информации. В этом направлении мы тесно сотрудничаем с научно-исследовательским институтом прикладных проблем математики и информатики, который возглавляет Юрий Семенович Харин, академик Национальной академии наук Беларуси. Ряд аспектов мы можем обсуждать с лабораторией Касперского, которая поддерживает наших студентов. Готовить специалистов по кибербезопасности будут и на факультете радиофизики и компьютерных технологий. Ориентировочные цифры набора таковы: 40 бесплатных и 10 платных мест. Здесь основная задача – научить студентов обеспечивать безопасность техническими, аппаратными средствами.

Юрий Воротницкий, заведующий кафедрой телекоммуникаций и информационных технологий БГУ:

На первом курсе наши студенты будут изучать базовые дисциплины по высшей математике, информатике, физике. Они будут изучать программирование на С++, Java, изучать технологии программирования. Вместе с тем мы будем учить их основам радиоэлектроники, схемотехнике средств защиты информации, методам информационной безопасности. Стоит отметить, что план обучения составляется совместно с оперативно-аналитическим центром при Президенте, Национальным центром операционных услуг и Белорусскими облачными технологиями. То есть с потенциальными работодателями студентов.