Студенты БГУ смогут стать специалистами по кибербезопасности. Рассказываем всё о новой специальности

Каждое предприятие, компания или организация хранят много данных, и чтобы не было утечек информации, защитой всех этих массивов должны заниматься специалисты. Готовить такие квалифицированные кадры теперь будут в Белгосуниверситете.
Каждое предприятие, компания или организация хранят много данных, и чтобы не было утечек информации, защитой всех этих массивов должны заниматься специалисты. Готовить такие квалифицированные кадры теперь будут в Белгосуниверситете.
Юрий Орлович, декан факультета прикладной математики и информатики БГУ:
Со следующего учебного года у нас планируется открыть новую специальность – кибербезопасность. Одновременно на двух факультетах: прикладной математики и информатики и факультет радиофизики и компьютерных технологий.
На факультете прикладной математики и информатики планируется набор на 20 бюджетных и 10 платных мест. Прямо сейчас идет работа над программой обучения. Для этого преподаватели и ученые анализируют, что именно должны знать и уметь студенты в сфере кибербезопасности.
Юрий Орлович:
Можно также отметить, что наш факультет имеет хорошую научную школу в области криптологии, это математическая наука о защите информации. В этом направлении мы тесно сотрудничаем с научно-исследовательским институтом прикладных проблем математики и информатики, который возглавляет Юрий Семенович Харин, академик Национальной академии наук Беларуси. Ряд аспектов мы можем обсуждать с лабораторией Касперского, которая поддерживает наших студентов.
Готовить специалистов по кибербезопасности будут и на факультете радиофизики и компьютерных технологий. Ориентировочные цифры набора таковы: 40 бесплатных и 10 платных мест. Здесь основная задача – научить студентов обеспечивать безопасность техническими, аппаратными средствами.
Юрий Воротницкий, заведующий кафедрой телекоммуникаций и информационных технологий БГУ:
На первом курсе наши студенты будут изучать базовые дисциплины по высшей математике, информатике, физике. Они будут изучать программирование на С++, Java, изучать технологии программирования. Вместе с тем мы будем учить их основам радиоэлектроники, схемотехнике средств защиты информации, методам информационной безопасности.
Стоит отметить, что план обучения составляется совместно с оперативно-аналитическим центром при Президенте, Национальным центром операционных услуг и Белорусскими облачными технологиями. То есть с потенциальными работодателями студентов.
Юрий Воротницкий:
Наши выпускники должны будут знать технологии кибербезопасности, электронику, программное обеспечение. В то же время мы будем учить их тому, что сейчас называют soft skills – гибкие навыки. Это коммуникация, умение управлять коллективом, организовывать проектную работу. Ведь хорошо известно, что сегодня информационная безопасность – это не только программы и техника, но еще организационные и правовые меры.
Комплексный во всех смыслах подход к обучению позволит выпускникам стать востребованными в своей сфере и овладеть теоретическими и практическими знаниями. Местом работы для специалистов по кибербезопасности станут IT-компании, государственные предприятия и организации.