Прямой эфир

Студенты БГУ смогут стать специалистами по кибербезопасности. Рассказываем всё о новой специальности

28 ноября 2022 14:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Каждое предприятие, компания или организация хранят много данных, и чтобы не было утечек информации, защитой всех этих массивов должны заниматься специалисты. Готовить такие квалифицированные кадры теперь будут в Белгосуниверситете.  

Студенты БГУ смогут стать специалистами по кибербезопасности. Рассказываем всё о новой специальности-1

Юрий Орлович, декан факультета прикладной математики и информатики БГУ:  
Со следующего учебного года у нас планируется открыть новую специальность – кибербезопасность. Одновременно на двух факультетах: прикладной математики и информатики и факультет радиофизики и компьютерных технологий.  

На факультете прикладной математики и информатики планируется набор на 20 бюджетных и 10 платных мест. Прямо сейчас идет работа над программой обучения. Для этого преподаватели и ученые анализируют, что именно должны знать и уметь студенты в сфере кибербезопасности.  

Студенты БГУ смогут стать специалистами по кибербезопасности. Рассказываем всё о новой специальности-4

Юрий Орлович:  
Можно также отметить, что наш факультет имеет хорошую научную школу в области криптологии, это математическая наука о защите информации. В этом направлении мы тесно сотрудничаем с научно-исследовательским институтом прикладных проблем математики и информатики, который возглавляет Юрий Семенович Харин, академик Национальной академии наук Беларуси. Ряд аспектов мы можем обсуждать с лабораторией Касперского, которая поддерживает наших студентов.  

Готовить специалистов по кибербезопасности будут и на факультете радиофизики и компьютерных технологий. Ориентировочные цифры набора таковы: 40 бесплатных и 10 платных мест. Здесь основная задача – научить студентов обеспечивать безопасность техническими, аппаратными средствами.  

Студенты БГУ смогут стать специалистами по кибербезопасности. Рассказываем всё о новой специальности-7

Юрий Воротницкий, заведующий кафедрой телекоммуникаций и информационных технологий БГУ:  
На первом курсе наши студенты будут изучать базовые дисциплины по высшей математике, информатике, физике. Они будут изучать программирование на С++, Java, изучать технологии программирования. Вместе с тем мы будем учить их основам радиоэлектроники, схемотехнике средств защиты информации, методам информационной безопасности.  

Стоит отметить, что план обучения составляется совместно с оперативно-аналитическим центром при Президенте, Национальным центром операционных услуг и Белорусскими облачными технологиями. То есть с потенциальными работодателями студентов.  

Студенты БГУ смогут стать специалистами по кибербезопасности. Рассказываем всё о новой специальности-10

Юрий Воротницкий:  
Наши выпускники должны будут знать технологии кибербезопасности, электронику, программное обеспечение. В то же время мы будем учить их тому, что сейчас называют soft skills – гибкие навыки. Это коммуникация, умение управлять коллективом, организовывать проектную работу. Ведь хорошо известно, что сегодня информационная безопасность – это не только программы и техника, но еще организационные и правовые меры.  

Комплексный во всех смыслах подход к обучению позволит выпускникам стать востребованными в своей сфере и овладеть теоретическими и практическими знаниями. Местом работы для специалистов по кибербезопасности станут IT-компании, государственные предприятия и организации.  

# БГУ # общество # Юрий Орлович # Юрий Воротницкий # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Как Минск сотрудничает с городами-побратимами из России и когда рынки сбыта Беларуси расширятся?
28 ноября 2022 14:42

Как Минск сотрудничает с городами-побратимами из России и когда рынки сбыта Беларуси расширятся?

Православные верующие вступили в Рождественский пост
28 ноября 2022 14:40

Православные верующие вступили в Рождественский пост

Вишинг, фишинг и сватинг. Какие виды кибермошенничества самые популярные?
28 ноября 2022 14:39

Вишинг, фишинг и сватинг. Какие виды кибермошенничества самые популярные?