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Более 700 единиц коммунальной техники будет задействовано в зимний период в Минске

12 октября 2023 14:49
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Новости Беларуси. Более 700 единиц коммунальной техники будет работать на столичных улицах в зимний период. Сейчас машины готовят к холодному сезону, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Более 700 единиц коммунальной техники будет задействовано в зимний период в Минске-1

Так, до 1 ноября габаритные самосвалы планируют переоборудовать для работы в сложных погодных условиях. Закупили и новую технику: тракторы, погрузчики и солеразбрасыватели. К слову, в эти дни также пополняют запасы смесей для противогололедной обработки дорог. Можно сказать, Ремавтодор уже в полной готовности. А свою работу сотрудники будут выполнять, исходя из прогноза погоды.

Более 700 единиц коммунальной техники будет задействовано в зимний период в Минске-4

Артем Ганчар, заместитель генерального директора по содержанию объектов благоустройства Горремавтодора Мингорисполкома:
Между Горремавтодором и Белгидрометом заключен договор на прогноз погоды. Мы в режиме реального времени держим руку на пульсе и понимаем, что будет происходить с погодой. На основании соответствия Белгидромета, а также интернет-ресурсов принимаются решения о необходимости выполнения тех либо иных работ. Также проработаны вопросы по сопровождению колонн подметальной техники, а также эвакуации транспорта, который мешает уборке города от снега.

Более 700 единиц коммунальной техники будет задействовано в зимний период в Минске-7

К холодам готовится и Минсктранс. Особое внимание – техническому состоянию пассажирского транспорта. Более 70 % машин уже готовы к зиме.

# Коммунальное хозяйство # общество # Артем Ганчар # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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