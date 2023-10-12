Неделя родительской любви стартует в Минске. В ТЦ «Столица» состоится мероприятие «Маiм бацькам ад шчырага сэрца»

Новости Беларуси. Совсем молодая, но такая добрая традиция. Неделя родительской любви стартует в столице в предстоящую субботу, 14 октября, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Начнется она со Дня матери, который празднуют 14 октября, и завершится в День отца – 21 числа.

Каждый день между этими датами будет наполнен многочисленными тематическими ивентами. Так, 14 октября в торговом центре «Столица» откроется большое мероприятие «Маiм бацькам ад шчырага сэрца». Праздничные программы готовит каждый район города. Здесь будут работать интерактивные площадки, выставки, фотозоны и мастер-классы. Все желающие смогут бесплатно отправить открытку с пожеланиями родителям на стенде «Белпочты», продегустировать продукцию белорусских производителей и насладиться концертом.

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:

В рамках нашей программы 14 октября, Дня матери, мы также предусмотрели поздравления мам, чьи дети, к сожалению, в этот день не могут находиться вместе с ними. Я говорю о наших курсантах Академии Министерства внутренних дел, Военной академии, Министерства по чрезвычайным ситуациям. Мы пригласили курсантов, которые смогут на таком далеком расстоянии передать привет своим родителям, поздравить своих мам с Днем матери. И даже несмотря на то, что они находятся далеко друг от друга, сказать им самые-самые добрые и теплые слова. Это, я думаю, самый трогательный момент нашего праздника.

Гостей в торговом центре будут ждать каждый день с субботы до пятницы. Завершится праздничный марафон здесь 20 октября. Напомним, впервые Неделю родительской любви в Беларуси объявили в 2022 году, когда был учрежден новый праздник – День отца.