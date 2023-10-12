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В Беларуси к отопительному сезону провели ремонт. Какая температура в кабинетах школ?

12 октября 2023 14:27
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Новости Беларуси. Учеба в тепле и комфорте. В учреждениях образования Минской области после планового включения отопления поддерживают специальный температурный режим, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Так, в учебных кабинетах термометр должен показывать +18...+20 °C.

Как соблюдаются условия в школах Любанского района, проверила Влада Родовская.

В Беларуси к отопительному сезону провели ремонт. Какая температура в кабинетах школ?-1

Осень в 2023 году немного припозднилась, подарив жителям центрального региона четвертый месяц лета. Сентябрь стал самым теплым в стране за последние 78 лет. А вот в начале октября осенние холода дали о себе знать. Местные власти тянуть не стали и в первые дни месяца объявили о начале отопительного сезона.

В Беларуси к отопительному сезону провели ремонт. Какая температура в кабинетах школ?-4

Влада Родовская, корреспондент:
Первыми получили отопление в Минской области социальные объекты. В том числе Любанская школа №3. Теперь в кабинетах температура более +20 °C. Тепло и комфортно учащимся.

Всего здесь обучаются 580 ребят. Надевать верхнюю одежду на занятия никому не пришлось. Шутят – и не заметили этого резкого похолодания. Как только снизилась температура, батареи сразу же потеплели.

Далее – в видеоматериале.

# Отопительный сезон # общество # Влада Родовская # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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