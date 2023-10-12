Александр Турчин торжественно вручил 18 белорускам орден Матери

Заслуженные награды женщинам вручил губернатор Минской области Александр Турчин. Торжественная церемония прошла во Дворце Республики. Каждая из приглашенных родила и воспитала пятерых или больше детей. Некоторые многодетные мамы ко всему успешно совмещают материнство и работу. Среди них представительницы сферы образования, здравоохранения, строительства и других отраслей.

Татьяна Станкевич: Для меня сегодня почетная награда – это награждение орденом Матери. Я не ожидала, долго ждала его, но вот меня пригласили, и все произошло. Материнский труд сложен. Но возможно все сделать, если есть желание. Главное – цель. Поставить себе цель семейную – и вообще можно все сделать.

Дарья Шанталосова: Без отца, такого надежного тыла у меня, конечно же, не было бы такой большой семьи, потому что наш папа очень нас поддерживает, обеспечивает. Муж – очень-очень сильная поддержка.

Татьяна Астрамович: Дома смех, дети дома резвятся. Я вижу их успехи. Мы с детьми ездим на соревнования, я вижу их достижения. Для меня это очень важно, приятно. Я горжусь каждым своим ребенком.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

В преддверии Дня матери хочу пожелать всем нашим женщинам, мамам крепкого здоровья, чтобы они еще долго были с нами, счастья, мирного неба. И самое главное, чтобы наши детки были здоровы, потому что когда здоровы наши дети, и родителям гораздо комфортнее себя чувствовать. Ты понимаешь, какой это нелегкий труд – воспитывать детей, вырастить из них настоящего человека, настоящего гражданина нашей страны.

Всего в центральном регионе сегодня проживают более 20 тысяч многодетных семей, которые окружают теплом и нежностью около 70 тысяч детей.