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Александр Турчин торжественно вручил 18 белорускам орден Матери

12 октября 2023 14:46
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Новости Беларусь. За любовь и заботу. Орденом Матери отмечены 18 жительниц центрального региона, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

Александр Турчин торжественно вручил 18 белорускам орден Матери-1

Заслуженные награды женщинам вручил губернатор Минской области Александр Турчин. Торжественная церемония прошла во Дворце Республики. Каждая из приглашенных родила и воспитала пятерых или больше детей. Некоторые многодетные мамы ко всему успешно совмещают материнство и работу. Среди них представительницы сферы образования, здравоохранения, строительства и других отраслей.

Александр Турчин торжественно вручил 18 белорускам орден Матери-4

Татьяна Станкевич:
Для меня сегодня почетная награда – это награждение орденом Матери. Я не ожидала, долго ждала его, но вот меня пригласили, и все произошло. Материнский труд сложен. Но возможно все сделать, если есть желание. Главное – цель. Поставить себе цель семейную – и вообще можно все сделать.

Александр Турчин торжественно вручил 18 белорускам орден Матери-7

Дарья Шанталосова:
Без отца, такого надежного тыла у меня, конечно же, не было бы такой большой семьи, потому что наш папа очень нас поддерживает, обеспечивает. Муж – очень-очень сильная поддержка.

Александр Турчин торжественно вручил 18 белорускам орден Матери-10

Татьяна Астрамович:
Дома смех, дети дома резвятся. Я вижу их успехи. Мы с детьми ездим на соревнования, я вижу их достижения. Для меня это очень важно, приятно. Я горжусь каждым своим ребенком.

Александр Турчин торжественно вручил 18 белорускам орден Матери-13

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
В преддверии Дня матери хочу пожелать всем нашим женщинам, мамам крепкого здоровья, чтобы они еще долго были с нами, счастья, мирного неба. И самое главное, чтобы наши детки были здоровы, потому что когда здоровы наши дети, и родителям гораздо комфортнее себя чувствовать. Ты понимаешь, какой это нелегкий труд – воспитывать детей, вырастить из них настоящего человека, настоящего гражданина нашей страны.

Всего в центральном регионе сегодня проживают более 20 тысяч многодетных семей, которые окружают теплом и нежностью около 70 тысяч детей.

# Госнаграды # общество # Александр Турчин # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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