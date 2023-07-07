Надежда Лазаревич: местные органы власти должны быть партнёрами для частного бизнеса

Новости Беларуси. Организацию выездной торговли в Минске обсудили в Мингорисполкоме на заседании Совета по развитию предпринимательства, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Речь шла об организации фудтраков и обслуживании на пляжах, а также в других местах скопления людей. Оно из предложений – расширение возможностей для предпринимателей, чтобы они могли перемещаться по городу вслед за потенциальными клиентами по определенному маршруту. Например, утром торговать возле станции метро, днем – возле офисного центра, а вечером – в спальном районе. Также обсудили Закон «Об урегулировании неплатежеспособности». Он вступает в силу с 1 октября 2023 года.

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:

Самое главное – чтобы люди работали, чтобы была выплачена своевременно заработная плата и чтобы никто не чувствовал дискомфорта во взаимоотношениях. И субъект, даже если он находится в тяжелой ситуации, всякое может быть… Частный бизнес, знаете, рисковый всегда. В принципе, иногда получается очень хорошо, иногда бывают сложные периоды. Но самое главное даже в сложных периодах, чтобы были партнеры. И местные органы власти должны быть партнерами. Мы готовы быть партнерами, чтобы наши субъекты чувствовали себя более комфортно.