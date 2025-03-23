Лукьянов: Трамп очень хочет перевернуть украинскую страницу, он считает её токсичным активом

Федор Лукьянов, главный редактор издания «Россия в глобальной политике»:

Россия даже сейчас, в этих новых условиях, когда очень заметен интерес и вовлеченность президента Трампа и его команды в переговоры, на мой взгляд, не является приоритетом первой степени для Соединенных Штатов. То есть в той иерархии, которая есть в голове у Трампа, Россия занимает не самые первые строчки. Но, во-первых, он действительно очень хочет закончить, перевернуть вот эту украинскую страницу. Украину он считает совершенно ненужным, токсичным, как сейчас говорят, активом, который приобрела другая администрация предшествующая, тоже абсолютно не зная, что с ним делать. А Трампу точно этот актив не нужен. И он правда хочет закончить эту всю эпопею, точнее говоря, вовлечение США в нее. Чтобы покончить с вовлечением, надо, наверное, прекратить сам конфликт. Это можно сделать, с точки зрения Трампа, естественно, только путем договоренности, прежде всего с Россией.

Украину, как мне кажется, он таким полноценным партнером переговоров не считает. Он считает, что в итоге им придется выполнить то, что он скажет. Здесь вступает в силу уже российская логика, которую Трамп, похоже, принял. Решение конкретных проблем, в том числе и украинской, возможно тогда, когда сама система, сама рамка отношений двух стран, США и России, другая. Потому что в той рамке, которая была до сих пор, не просто конфронтация, это полбеды, а конфронтация, в которой одна из сторон не предусматривает никаких отступлений от своей позиции, потому что считает свою позицию единственно правильной и возможной. Трамп принял эту точку зрения, что надо изменить сам характер дискуссии.

И революционным движением, на мой взгляд, стали слова Трампа, которые он сказал во время неудачной встречи с Зеленским в Белом доме, которая закончилась скандалом и, так сказать, расхождением. Но до этого какой-то журналист спросил Трампа: Соединенные Штаты вообще на стороне Украины? И Трамп сказал, что Соединенные Штаты ни на чьей стороне, Соединенные Штаты за мир и хотят решить этот вопрос и прекратить войну. Не все обратили внимание, но вообще это революционное изменение, потому что сказать, что западная страна какая-то, особенно Соединенные Штаты, не на стороне Украины, нельзя было даже помыслить такое в предшествующие три с лишним года. Это было исключено. Только на стороне Украины, Россию надо принуждать. Трамп отошел от этой позиции и тут же оказалось, что возможно многое из того, что было немыслимо. А изменение взаимоотношений США и России, если это случится, это вообще довольно сильно повлияет на общую расстановку сил в мире. Вот в этом контексте Россия оказалась важна, а Украина нет.