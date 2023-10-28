Более 60 тысяч деревьев высадят в Беларуси в рамках единого дня озеленения

Новости Беларуси. Созидательный труд объединил 28 октября сотни белорусов по всей стране. Представители разных профессий и поколений дружно взялись за грабли и лопаты, чтобы сделать нашу страну еще краше. В Беларуси проходит масштабная экокампания – единый день озеленения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За день по всей республике высадят более 60 тысяч молодых деревьев и столько же кустарников. В столичном Полоцком парке за дело принялись настоящие профессионалы – усилиями сотрудников Министерства природы и администрации района здесь появилась аллея из 50 лип. Эти люди лучше других понимают, как важна эта работа.

Андрей Худык, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:

На сегодня в Республике Беларусь уже более 50 % населенных пунктов в целом по стране имеют процент озеленения более 40. Это тот норматив, который на сегодня определен. Вместе с тем мы считаем, что и этот процент озелененности еще недостаточный.

Виктор Галанов, заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:

Мы делаем большой вклад в будущее, потому что дерево, посаженное сегодня, уже через несколько лет будет украшать нашу страну и радовать глаз наших жителей, поэтому я считаю, что это очень важное мероприятие. И мы приглашаем принять в нем участие всех наших граждан, жителей городов, сел. Потому что это вклад в будущее.