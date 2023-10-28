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Более 60 тысяч деревьев высадят в Беларуси в рамках единого дня озеленения

28 октября 2023 11:03
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Новости Беларуси. Созидательный труд объединил 28 октября сотни белорусов по всей стране. Представители разных профессий и поколений дружно взялись за грабли и лопаты, чтобы сделать нашу страну еще краше. В Беларуси проходит масштабная экокампания – единый день озеленения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 60 тысяч деревьев высадят в Беларуси в рамках единого дня озеленения-1

За день по всей республике высадят более 60 тысяч молодых деревьев и столько же кустарников. В столичном Полоцком парке за дело принялись настоящие профессионалы – усилиями сотрудников Министерства природы и администрации района здесь появилась аллея из 50 лип. Эти люди лучше других понимают, как важна эта работа.

Более 60 тысяч деревьев высадят в Беларуси в рамках единого дня озеленения-4

Андрей Худык, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:
На сегодня в Республике Беларусь уже более 50 % населенных пунктов в целом по стране имеют процент озеленения более 40. Это тот норматив, который на сегодня определен. Вместе с тем мы считаем, что и этот процент озелененности еще недостаточный.

Более 60 тысяч деревьев высадят в Беларуси в рамках единого дня озеленения-7

Виктор Галанов, заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:
Мы делаем большой вклад в будущее, потому что дерево, посаженное сегодня, уже через несколько лет будет украшать нашу страну и радовать глаз наших жителей, поэтому я считаю, что это очень важное мероприятие. И мы приглашаем принять в нем участие всех наших граждан, жителей городов, сел. Потому что это вклад в будущее.

Более 60 тысяч деревьев высадят в Беларуси в рамках единого дня озеленения-10

Всего к акции по всей республике сегодня присоединятся свыше 5 тысяч представителей различных предприятий и организаций, учреждений образования и неравнодушные граждане.

# Озеленение # общество # Андрей Худык # Виктор Галанов # Фотофакт

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