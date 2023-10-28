Победителей ежегодного конкурса «Юный спецназовец» выбрали в Беларуси

Маленькие защитники. Кадеты, бойцы военно-патриотических клубов и учреждений образования Пуховичского гарнизона соревновались за звание лучших на конкурсе «Юный спецназовец», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мероприятие, приуроченное ко Дню специальной разведки, ежегодно проходит в 5-й отдельной бригаде спецназначения. Участникам предстояло пройти серию испытаний. От легких (заправка кровати на скорость) до специфических (сборка автомата и снаряжение магазина патронами). Проверяли физическую, медицинскую подготовку ребят, а также навыки использования радиоприборов. Лучшие результаты показала команда Минского суворовского военного училища.

Вадим Денисенко, командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси:

Ежегодно мы в целях популяризации Вооруженных Сил, именно подразделений специального назначения, проводим соревнования «Юный спецназовец». Мы определяем команду лучших, лучших специалистов по преодолению препятствий. Дети демонстрируют не только физическую подготовку, но и интеллектуальную. И показывают командный дух.