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Победителей ежегодного конкурса «Юный спецназовец» выбрали в Беларуси

28 октября 2023 10:39
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Маленькие защитники. Кадеты, бойцы военно-патриотических клубов и учреждений образования Пуховичского гарнизона соревновались за звание лучших на конкурсе «Юный спецназовец», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Победителей ежегодного конкурса «Юный спецназовец» выбрали в Беларуси-1

Мероприятие, приуроченное ко Дню специальной разведки, ежегодно проходит в 5-й отдельной бригаде спецназначения. Участникам предстояло пройти серию испытаний. От легких (заправка кровати на скорость) до специфических (сборка автомата и снаряжение магазина патронами). Проверяли физическую, медицинскую подготовку ребят, а также навыки использования радиоприборов. Лучшие результаты показала команда Минского суворовского военного училища.

Победителей ежегодного конкурса «Юный спецназовец» выбрали в Беларуси-4

Вадим Денисенко, командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси:
Ежегодно мы в целях популяризации Вооруженных Сил, именно подразделений специального назначения, проводим соревнования «Юный спецназовец». Мы определяем команду лучших, лучших специалистов по преодолению препятствий. Дети демонстрируют не только физическую подготовку, но и интеллектуальную. И показывают командный дух.

Победителей ежегодного конкурса «Юный спецназовец» выбрали в Беларуси-7

В шаге от победы остановились воспитанники военно-патриотического центра специальной подготовки «Скиф» из Речицы, а третье место заняли ребята из Минского областного кадетского училища.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Вадим Денисенко # Фотофакт

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