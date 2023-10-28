Как чинят дороги в Минске и как устроена работа сотрудников ГАИ? Анонс «Большого города»
День автомобилиста и дорожника отметят 28 октября в Беларуси. От этих специалистов зависит не только скорость на магистралях, но и темпы развития экономики страны. Транспортные развязки и мосты, качество покрытия и ремонт дорог, а также безопасность движения – эти темы обсудили на площадке ток-шоу «Большой город».
И вот о чем пойдет речь завтра, 28 октября, в 10:00.
Праздник для тех, кто работает 24/7. Кто они – современные автомобилисты и дорожники?
Работящий, который готов выйти на работу в любое время суток и выполнить задачи, которые стоят перед ним.
Без них ни пройти ни проехать. Как сотрудники ГАИ обеспечивают безопасный трафик, когда ремонт ограничивает транспортные потоки?
Всегда на чеку. Сотрудники Госавтоинспекции несут службу круглые сутки: и днем и ночью.
Улицы Минска – 25 миллионов квадратных метров дорог. И каждый под контролем.
Как только возникает дефект, наша основная задача – его немедленно устранить.
Лучшие автомобилисты не только за рулем, но и в модернизации больших машин.
Я модернизировал эту машину. Даже из Могилева приезжали люди. Смотрели, интересовались.
Почему опыт и профессионализм не заменят современные технологии?
Сергей Борисович, разрулите наш разговор своим виртуозным владением жезлом
Зеленый свет ровным трассам, новым мостам и безопасному движению в «Большом городе». Воскресенье, 10:00.