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Как чинят дороги в Минске и как устроена работа сотрудников ГАИ? Анонс «Большого города»

28 октября 2023 10:39
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День автомобилиста и дорожника отметят 28 октября в Беларуси. От этих специалистов зависит не только скорость на магистралях, но и темпы развития экономики страны. Транспортные развязки и мосты, качество покрытия и ремонт дорог, а также безопасность движения – эти темы обсудили на площадке ток-шоу «Большой город».

И вот о чем пойдет речь завтра, 28 октября, в 10:00.

Как чинят дороги в Минске и как устроена работа сотрудников ГАИ? Анонс «Большого города»-1

Праздник для тех, кто работает 24/7. Кто они – современные автомобилисты и дорожники?

Как чинят дороги в Минске и как устроена работа сотрудников ГАИ? Анонс «Большого города»-4

Работящий, который готов выйти на работу в любое время суток и выполнить задачи, которые стоят перед ним.

Без них ни пройти ни проехать. Как сотрудники ГАИ обеспечивают безопасный трафик, когда ремонт ограничивает транспортные потоки?

Как чинят дороги в Минске и как устроена работа сотрудников ГАИ? Анонс «Большого города»-7

Всегда на чеку. Сотрудники Госавтоинспекции несут службу круглые сутки: и днем и ночью.

Как чинят дороги в Минске и как устроена работа сотрудников ГАИ? Анонс «Большого города»-10

Улицы Минска – 25 миллионов квадратных метров дорог. И каждый под контролем.

Как чинят дороги в Минске и как устроена работа сотрудников ГАИ? Анонс «Большого города»-13

Как только возникает дефект, наша основная задача – его немедленно устранить.

Как чинят дороги в Минске и как устроена работа сотрудников ГАИ? Анонс «Большого города»-16

Лучшие автомобилисты не только за рулем, но и в модернизации больших машин.

Как чинят дороги в Минске и как устроена работа сотрудников ГАИ? Анонс «Большого города»-19

Я модернизировал эту машину. Даже из Могилева приезжали люди. Смотрели, интересовались.

Почему опыт и профессионализм не заменят современные технологии?

Как чинят дороги в Минске и как устроена работа сотрудников ГАИ? Анонс «Большого города»-22

Сергей Борисович, разрулите наш разговор своим виртуозным владением жезлом

Зеленый свет ровным трассам, новым мостам и безопасному движению в «Большом городе». Воскресенье, 10:00.

# Транспорт Минска # общество # Екатерина Забенько # Фотофакт

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