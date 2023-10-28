Как чинят дороги в Минске и как устроена работа сотрудников ГАИ? Анонс «Большого города»

И вот о чем пойдет речь завтра, 28 октября, в 10:00.

День автомобилиста и дорожника отметят 28 октября в Беларуси. От этих специалистов зависит не только скорость на магистралях, но и темпы развития экономики страны. Транспортные развязки и мосты, качество покрытия и ремонт дорог, а также безопасность движения – эти темы обсудили на площадке ток-шоу «Большой город».

Праздник для тех, кто работает 24/7. Кто они – современные автомобилисты и дорожники?

Работящий, который готов выйти на работу в любое время суток и выполнить задачи, которые стоят перед ним.

Без них ни пройти ни проехать. Как сотрудники ГАИ обеспечивают безопасный трафик, когда ремонт ограничивает транспортные потоки?