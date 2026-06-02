Первый в Беларуси мобильный центр безопасности жизнедеятельности презентовали в Минске. Уникальная площадка создана на базе автобуса МАЗ и предназначена для обучения детей и взрослых правилам безопасного поведения в различных жизненных ситуациях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Внутри комплекса разместили 14 интерактивных зон. Здесь можно пройти виртуальную эвакуацию из задымленного помещения, отработать вызов спасателей, научиться пользоваться огнетушителем, а также узнать, как действовать во время грозы или в толпе. Особое внимание уделено практической отработке навыков с использованием технологий дополненной реальности.

Карина Закалинская, начальник Центра пропаганды безопасности жизнедеятельности Минского городского управления МЧС:

Задача автобуса – приехать в медицинское учреждение, в загородный лагерь. Может быть, это будет площадка в районе, где будет задействовано несколько учреждений образования. И задача здесь – поговорить про быт, какие опасности хранят дома, начиная с бытовой химии, острых предметов, медикаментов, заканчивая пожароопасными возникающими ситуациями.

Уже в ближайшие недели мобильный центр начнет свою разъездную работу. Летом он посетит все загородные лагеря столицы. Первый выезд комплекса запланирован на 10 июня.