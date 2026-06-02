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В Минске открылась выставка, посвященная Приморскому краю

02 июня 2026 07:07
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В Национальном художественном музее открылась выставка «Я слушал море», посвященная Приморскому краю России. Экспозиция объединила почти сотню работ художников Дальневосточной школы живописи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске открылась выставка, посвященная Приморскому краю -2

На полотнах – морские пейзажи, бухты, старинная архитектура, портовая жизнь и люди, чья судьба неразрывно связана с морем. Авторы картин стремились передать не только красоту приморской природы, но и характер самого региона, его атмосферу и настроение.

В Минске открылась выставка, посвященная Приморскому краю -4

Наталья Попович, художник-живописец, декан художественного факультета ДВГИИ (Россия):
Я привезла сюда пять больших картин. И мои картины, они, конечно, символизируют нашу природу, наших людей. Я привезла портреты своей дочери. Я привезла вам запах моря.

В Минске открылась выставка, посвященная Приморскому краю -6

Илья Бутусов, председатель Приморского отделения Союза художников России:
В Минске мы в первый раз. Я просто очарован приемом, я очарован уровнем, я очарован теплотой. Дело в том, что традиционно мы раз в году или несколько раз куда-то выезжаем. Это бывает или Союзное государство, или дружественное нам за рубежье. Но так тепло, так искренне, на таком уровне – это все-таки Беларусь.

Выставка стала частью культурного сотрудничества между Беларусью и Приморским краем. Организаторы отмечают, что подобные проекты помогают укреплять гуманитарные связи между регионами. Познакомиться с работами художников Приморья минчане и гости столицы смогут до 12 июня.

# Выставки в Минске # Искусство

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