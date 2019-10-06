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Более 500 тысяч белорусов приняли участие в переписи в первые дни кампании

06 октября 2019 13:17
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Новости Беларуси. В переписи населения уже приняли участие свыше 500 тысяч человек. Большая часть из них воспользовалась интернет-услугой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 500 тысяч белорусов приняли участие в переписи в первые дни кампании-1

Напомним, масштабная кампания стартовала в Беларуси 4 октября. Первыми внести свои данные в общую базу страны смогли граждане, прошедшие процедуру онлайн, а также те, кто отправился на стационарные участки.

Начиная с 21 октября, к кампании подключатся переписчики, которые будут посещать граждан на дому. Каждому белорусу предстоит ответить на 49 вопросов о себе, своей семье, работе и планах на будущее.

70 тысяч обращений в секунду: почему в первый день переписи не все белорусы смогли переписаться онлайн

Более 500 тысяч белорусов приняли участие в переписи в первые дни кампании-4

# Статистика # общество # Фотофакт

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