Более 500 тысяч белорусов приняли участие в переписи в первые дни кампании

Новости Беларуси. В переписи населения уже приняли участие свыше 500 тысяч человек. Большая часть из них воспользовалась интернет-услугой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, масштабная кампания стартовала в Беларуси 4 октября. Первыми внести свои данные в общую базу страны смогли граждане, прошедшие процедуру онлайн, а также те, кто отправился на стационарные участки.

Начиная с 21 октября, к кампании подключатся переписчики, которые будут посещать граждан на дому. Каждому белорусу предстоит ответить на 49 вопросов о себе, своей семье, работе и планах на будущее.

70 тысяч обращений в секунду: почему в первый день переписи не все белорусы смогли переписаться онлайн