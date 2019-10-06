«Паглядзець на гэтае месца вельмі цікава». В День учителя для педагогов Беларуси провели экскурсию по Дворцу Независимости
Новости Беларуси. 6 октября поздравления принимают представители одной из самых благородных профессий. В Беларуси – День учителя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поздравлять педагогов начали еще накануне.
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Для них устроили экскурсию по Дворцу Независимости. Узнать больше об уникальном сооружении смогли 60 человек. Педагоги представляют все области Беларуси. Им показали залы и кабинеты, в которых проходят международные встречи, рабочие совещания с участием Александра Лукашенко. Особый интерес вызвала коллекция фотографий Президента, а также выставка подарков, которые белорусскому лидеру вручали в разные годы.
Дмитрий Лютик, учитель истории ГУО «Гимназия № 4 г. Гродно»:
Паглядзець на гэтае месца вельмі цікава. Яно, безумоўна, незвычайнае і ўражвае сваімі памерамі. У першую чаргу, скажу як гісторык, тымі сустрэчамі і іх узроўнем, якія тут адбываюцца.
Александр Седяко, учитель физики ГУО «Средняя школа № 30 г. Минска»:
Уражвае тое, што ўсё ўнутранае ўбранне, дэкор – усё зроблена на беларускіх прадпрыемствах, з беларускіх матэрыялаў. Такі сюрпрыз даволі прыемны.
Ирина Никифоровец, директор ГУО «Средняя школа № 20 г. Бреста имени Героя СССР Д.М. Карбышева»:
Радует наше эстетическое чувство. Это та красота, которая мир спасет. И белорусы должны гордиться, что у них есть такая красота.
Отметим, Дворец Независимости – крупнейшее административное здание Беларуси. Сооружение возвели за 2,5 года. Оно является символом белорусской государственности. К слову, объект открыт для экскурсий. Здесь уже побывали дипломаты, студенты, многодетные мамы, спортсмены и представители науки.