«Паглядзець на гэтае месца вельмі цікава». В День учителя для педагогов Беларуси провели экскурсию по Дворцу Независимости

Новости Беларуси. 6 октября поздравления принимают представители одной из самых благородных профессий. В Беларуси – День учителя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поздравлять педагогов начали еще накануне.

Для них устроили экскурсию по Дворцу Независимости. Узнать больше об уникальном сооружении смогли 60 человек. Педагоги представляют все области Беларуси. Им показали залы и кабинеты, в которых проходят международные встречи, рабочие совещания с участием Александра Лукашенко. Особый интерес вызвала коллекция фотографий Президента, а также выставка подарков, которые белорусскому лидеру вручали в разные годы.

Дмитрий Лютик, учитель истории ГУО «Гимназия № 4 г. Гродно»: Паглядзець на гэтае месца вельмі цікава. Яно, безумоўна, незвычайнае і ўражвае сваімі памерамі. У першую чаргу, скажу як гісторык, тымі сустрэчамі і іх узроўнем, якія тут адбываюцца.

Ирина Никифоровец, директор ГУО «Средняя школа № 20 г. Бреста имени Героя СССР Д.М. Карбышева»:

Радует наше эстетическое чувство. Это та красота, которая мир спасет. И белорусы должны гордиться, что у них есть такая красота.

Отметим, Дворец Независимости – крупнейшее административное здание Беларуси. Сооружение возвели за 2,5 года. Оно является символом белорусской государственности. К слову, объект открыт для экскурсий. Здесь уже побывали дипломаты, студенты, многодетные мамы, спортсмены и представители науки.